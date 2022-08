Orquestra de Chaves é campeã nos Países Baixos

Os 110 jovens músicos da Academia de Artes flaviense venceram o World Music Contest, nos Países Baixos, na categoria mais prestigiada e receberam os parabéns do Presidente da República.

Foi uma vitória em várias frentes para a Orquestra de Sopros da Academia de Artes de Chaves, que foi a primeira banda portuguesa a ser selecionada para o concurso mais prestigiado a nível mundial, onde obteve a pontuação mais alta de sempre na categoria “Concert Division”. Esta divisão é o topo de gama do festival World Music Contest (WMC) que se realiza a cada quatro anos na cidade holandesa de Kerkrade, desde 1951, para Orquestras de Sopro, Ensembles de Percussão, Brass Bands e Marching Bands.

O festival holandês – que Marcelo Almeida, o diretor executivo daquela orquestra flaviense, descreve como “o Mundial dos concursos de orquestra” – dura quatro semanas e mostra “um corte transversal” dos grupos de música de sopro, com a participação de cerca de 15 mil músicos e 200 mil pessoas no público. Por essa razão, o prémio teve um sabor intenso. “Foi uma conquista com um brilho especial”, disse Marcelo Almeida ao JN, recordando o enorme investimento que foi preparar o concerto com um espetáculo multimédia sobre o tema da Estrada Nacional 2.

