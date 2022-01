Orquestra de Câmara do Luxemburgo homenageia Portugal

A orquestra de Câmara do Luxemburgo será dirigida pelo maestro português Pedro Luís Neves (na foto), músico e compositor português, conhecido sobretudo pela sua participação no grupo Da Vinci.

Dirigindo uma banda ao vivo, Pedro Neves fez várias digressões pelo país e estrangeiro (França, Suíça, Canadá, África do Sul, etc.). Compôs e produziu também vários discos para outros artistas, entre os quais a cantora brasileira Marisa Dwir.

Em 1995 aventurou-se na composição de música sinfónica criando as obras para orquestra e coro “Sete Suites Sinfónicas”. Desde então, tem vindo a dedicar-se essencialmente à composição, criando algumas obras entre as quais “The Piano Collection” (dez peças para piano, 2002), “Quartetos” (quatro peças para piano e cordas, 2004), e a trilogia “Garden of Delights” (três poemas sinfónicos para orquestra, coro e solistas, 2005-2008).

O concerto, intitluado “Bom dia Portugal”, abre com “Hotellerie portugaise” de Cherubini. A Orquestra de Câmara do Luxemburgo (OCL) leva-nos musicalmente até uma estalagem situada na fronteira entre Espanha e Portugal.

Depois Pedro Neves e a OCL propõem a “Sinfonia” de João Domingos Bomtempo, oboísta da Royal Court Orchestra de Lisboa, pianista virtuoso em Paris e Londres e diretor do Conservatório de Lisboa. Em seguida, interpreta “Acanto” (2009), da compositora portuguesa Andreia Pinto Correia, uma peça concebida como “ornamentação arquitetónica inspirada nas folhas de uma planta nativa de climas mediterrânicos húmidos”.

O primeiro “Divertimento” de Braga Santos fechará esta viagem a terras ibéricas, no CAPE, o centro de artes de Ettelbrück, no nordeste do Luxemburgo, no sábado dia 5 de fevereiro.

Mais informações e bilhetes aqui.

