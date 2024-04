Vou acompanhar o meu amigo Paulo Rangel em mais um desafio por Portugal e pelos Portugueses que vivem no estrageiro.

Confesso o grande orgulho que tenho em regressar à pasta das Comunidades Portuguesas. Só espero ser capaz de cumprir o que tenho em mente, os compromissos que assumimos e, claro, não desiludir as pessoas que acreditaram em nós.

Contem com trabalho, humildade e muita proximidade com as pessoas…

O resto virá a seguir.

José Cesário