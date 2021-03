Organizou protesto anti-covid e agora está infetado

Um dos organizadores do protesto que, no último sábado, juntou perto de três mil pessoas em Lisboa está infetado com covid-19.

A notícia foi avançada esta segunda-feira pela Tomar TV, órgão de comunicação social que afirma ainda que o indivíduo está em casa após teste positivo.

A manifestação tinha como foco a gestão da pandemia e pedia uma maior liberdade individual. A grande maioria dos participantes não usou máscara, nem manteve o distanciamento físico.

