Organização da Iberanime doa 1 000 euros à União Zoófila

No passado sábado, 23 de março, o icónico Bubble Time no Parque das Nações transformou-se num local da magia cosplay. Estiveram reunidas quase três centenas de cosplayers e fãs de anime, manga e videojogos, num momento de celebração da cultura pop com um cariz solidário. A MANZ, entidade organizadora do Iberanime, entregou um donativo de 1 000 euros à representante presente da União Zoófila.

Dulce Monteiro, da comunicação da União Zoófila, recebeu o cheque das mãos de Mário Costa, diretor de comunicação do Iberanime, e Quimbé, embaixador do Iberanime.

“Estamos muito felizes por termos recebido este donativo, sabendo, ainda por cima, que fomos escolhidos por toda esta fantástica comunidade de cosplayers. Com o vosso donativo de 1 000 euros podemos, por exemplo, continuar a tratar os nossos gatinhos seniores doentes oncológicos, cujo tratamento quinzenal custa 110 euros para cada um. A Malva, o Pilantra, a Afonsete, a Amada e Samantha agradecem muito”, assinala Dulce Monteiro.

A União Zoófila foi a organização mais referenciada pelos seguidores do Iberanime no Instagram, numa seleção que foi aberta ao público, incentivando, assim, à participação do mesmo neste processo de escolha.