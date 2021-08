“Ordem Moral” e “Listen” candidatos aos prémios Goya 2022

As longas-metragens portuguesas “Ordem Moral”, do realizador Mário Barroso e “Listen”, de Ana Rocha de Sousa foram os filmes selecionados pela Academia Portuguesa de Cinema como candidatos de Portugal, respetivamente, à categoria de Melhor Filme Ibero-americano e Melhor Filme Europeu, na 36ª edição dos Prémios Goya.

Os filmes foram selecionados entre todos os candidatos elegíveis, estreados entre 1 de setembro de 2020 e 31 de julho de 2021, condição necessária para esta nomeação.

Produzido pela Leopardo Filmes, “Ordem Moral” conta a história de Maria Adelaide Coelho da Cunha, herdeira e proprietária do Diário de Notícias, que abandona o luxo social, cultural e familiar em que vive para fugir com o seu chauffeur, 26 anos mais novo. As consequências desta sua decisão serão obviamente dolorosas e moralmente devastadoras. Integram o elenco atores como Maria de Medeiros, João Pedro Mamede, Albano Jerónimo, entre outros.

“Listen” é a primeira longa-metragem da realizadora portuguesa Ana Rocha de Sousa, com produção luso-britânica – pela Bando à Parte e Pinball London – e que conta com Lúcia Moniz, Ruben Garcia e a atriz britânica Sophia Myles no enredo principal.

Baseado em factos reais, “Listen” aborda o drama de um casal português emigrado, a quem os serviços sociais retiram injustamente os filhos por suspeitas de maus tratos. Um filme que espelha a luta pela união de uma família após um erro irreversível.

