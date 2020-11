Fico com a ideia que muitos teóricos de Orçamentos de Estado achavam que o BE está para o PS como O PEV está para o PCP. Talvez um pouco mais reguilas mas seria a mesma coisa. Agora acham que BE deveria ter votado a favor, ou no mínimo abster-se.

Acusam de que se ligaram à Direita como se isso fosse pecado socialista. Na verdade votam contra por outros motivos. Também compete a quem faz orçamentos, pelo menos quem governa em minoria, que contemple outras opiniões e não actue como se fosse uma maioria.

Talvez o BE esteja a agir conforme foi sempre a sua vocação: ser oposição. É quem lhe dá poder é quem vota neles. Eu às vezes voto.

Também acho, embora goste dele, que o Presidente neste momento esteja mais preocupado em ser vice Primeiro Ministro do que em desempenhar o cargo para que foi eleito.