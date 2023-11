Orçamento: Paulo Pisco elogia “maior dotação de sempre” para as comunidades

O deputado Paulo Pisco, eleito pelo círculo da Europa, efetuou duas intervenções na audição ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, sobre o Orçamento de Estado para 2024.

O parlamentar abordou temas como a necessidade da defesa das Nações Unidas e do seu Secretário-Geral, António Guterres, do direito internacional e do multilateralismo, e fez “o elogio deste Orçamento de Estado por ser o que tem maior dotação orçamental de sempre, quase o dobro do que tinha em 2015, em que falei da importância do acordo histórico entre o Governo e o Sindicato dos Trabalhadores Consulares e em que chamei a importância para várias iniciativas muito relevantes que vão decorrer em 2024, como a Primeira Convenção Mundial das Associações da Diáspora, o 1º Congresso Mundial das Gerações da Diáspora, a 1ª Conferência Global Anti-Racismo das Nações Unidas e o 10º Fórum Global da Aliança das Civilizações”.

Na segunda intervenção que fez na audição do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Pisco falou sobre o ponto da situação da implementação do Novo Modelo de Gestão Consular e da transformação digital do Ministério dos Negócios Estrangeiros, bem como da conclusão do processo de aquisição de computadores para a rede consular. O deputado recordou “que vai receber 2 mil computadores, um investimento de 3 milhões de euros”.

Por fim, Paulo Pisco falou também da importância da “convergência virtuosa das iniciativas dirigidas ao movimento associativo, patentes no facto de as associações terem neste orçamento 1 milhão de euros disponível, de estar em fase de conclusão a revisão do decreto-lei para facilitar os apoios para as associações e de se realizar em 2024 o 1º Encontro Mundial do Movimento Associativo”.

