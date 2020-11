Orçamento de Estado para a Liga dos Combatentes

A minha intervenção na audição do Ministro da Defesa Nacional que se inscreve no debate na especialidade do Orçamento de Estado.

A minha pergunta teve a ver com a preservação dos lugares de memória nomeadamente o Cemitério Militar de Richebourg em França onde estão sepultados 1831 soldados do CEP que combateram na Primeira Guerra Mundial.

Este cemitério que é um símbolo de Portugal e da nossa comunidade residente em França necessita de uma urgente intervenção.

Convém referir que Cemitério Militar de Richebourg é candidato a património Mundial da UNESCO.

Conforme fomos informados pelo Governo, a preservação dos lugares de memória militar é da responsabilidade da Liga dos Combatentes que para 2021 tem uma verba prevista no Orçamento de Estado de 810 000 euros. Ora, nos dois anos anteriores a verba foi idêntica.

Assim é importante perceber como será possível compatibilizar as obras de intervenção no Cemitério Militar e o facto da verba disponível para a Liga dos Combatentes se manter inalterável para 2021.

Na resposta o Ministro reconheceu existirem problemas pontuais no Cemitério e assegurou que, caso seja necessário,. serão disponibilizadas mais verbas para a Liga dos Combatentes.