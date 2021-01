Operador do aeroporto de Frankfurt-Hahn faliu

O grupo chinês HNA, operador do aeroporto alemão de Frankfurt-Hahn, na Renânia-Palatinado), que é igualmente dono da companhia aérea chinesa Hainan Airlines anunciou na sexta-feira que não consegue mais honrar suas dívidas e que seus credores pediram falência e recuperação judicial. O grupo declarou a sua intenção “de cooperar com o tribunal”.

No momento, não são esperadas consequências diretas da falência do grupo no aeroporto de Hunsrück, que está em crise há muitos anos, segundo a imprensa alemã. O grupo poderá transferir a gestão do aeroporto para o Estado alemão, naquela que poderá ser a única solução para manter ativo o aeroporto.

Quatro anos atrás, o grupo HNA comprou ações no aeroporto de Frankfurt-Hahn na Renânia-Palatinado por cerca de 15 milhões de euros.

Durante a pandemia, o aeroporto de Hunsrück registrou uma redução no tráfego de passageiros em dezembro de 80,6%. Por outro lado, o tráfego de carga aumentou 53,2%.

O aeroporto perdeu em novembro os voos da Ryanair que era o principal operador de passageiros em Frankfurt-Hahn e servia a muitos emigrantes residentes na Alemanha e no Luxemburgo como ligação a Portugal.

A pandemia, que está a atingir fortemente a indústria da aviação, exacerbou a já péssima situação financeira do grupo HNA, altamente endividado.