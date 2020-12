Opel Vívaro-e eleito para comercial do ano em 2021

O novo Opel Vívaro-e é “Comercial Internacional do Ano 2021”. O furgão da marca alemã, com motorização totalmente elétrica, foi eleito por um júri composto por 24 jornalistas de publicações especializadas em veículos comerciais.

Disponível em três comprimentos de carroçaria e múltiplas variantes, o Vívaro-e a bateria permite aos profissionais utilizarem um veículo de emissões-zero capaz de ir muito além da chamada ‘last mile’. No Vívaro-e, a Opel oferece à escolha duas capacidades de bateria de iões de lítio, no sentido de ajustar o veículo às necessidades de utilização: 75 kWh para uma autonomia até 330 km, ou uma solução de 50 kWh e autonomia até 230 km para quem não faz uma utilização tão intensiva (valores obtidos de acordo com a norma WLTP).

«Estamos muito orgulhosos com o facto de o nosso Vívaro-e ter sido eleito “Comercial Internacional do Ano 2021”», afirmou o CEO da Opel, Michael Lohscheller. «Quero agradecer aos especialistas do júri por este prémio, a maior distinção com que se pode sonhar no mercado dos comerciais ligeiros. O Vívaro-e estabelece novas referências no seu segmento de mercado e lidera a eletrificação da gama de comerciais da Opel. No próximo ano vamos acrescentar versões elétricas dos nossos modelos Combo e Movano, o que quer dizer que a gama ficará totalmente eletrificada antes do final de 2021. No presente, a Opel está a eletrificar toda a sua gama de produtos a um ritmo acelerado, tendo já nada menos que seis modelos a bateria ou híbridos plug-in disponíveis no mercado. E já em 2024 teremos todos os nossos modelos de passageiros e comerciais com versões eletrificadas», concluiu Michael Lohscheller.

Baseado na plataforma EMP2 do Groupe PSA, o Vívaro-e oferece uma longa lista de sistemas eletrónicos de assistência à condução – e isso foi reconhecido pelo júri do “International Van Of The Year”. Para além de um ‘head-up’ display, o Vívaro-e disponibiliza sistema de manutenção de faixa, reconhecimento de sinais de trânsito, alerta de cansaço do condutor, alerta de colisão dianteira iminente e travagem automática de emergência.

A Opel já venceu o prémio Comercial Internacional do Ano com o Astra Van em 1999, a primeira geração Vívaro em 2002 e o Combo em 2019.