Opel vende-lhe o carro em linha e entrega-o em sua casa

A mobilidade das pessoas continua a ser, mais do que nunca, uma prioridade essencial para a Opel. Os clientes particulares e profissionais podem, no atual contexto de saúde pública, continuar a adquirir as viaturas necessárias à sua mobilidade, encontrando na Opel e na sua rede de concessionários, as ferramentas que lhes permitem escolher, comparar, reservar, comprar e agendar a entrega ao domicilio, fazendo todo o processo à distância.

Estas ferramentas, criadas para responder às necessidades dos clientes, permitem o contacto com os profissionais Opel, para apoio e esclarecimento de todas as dúvidas que possam existir. O cliente pode adquirir a sua viatura de forma cómoda, a partir de smartphone, tablet ou PC, com a entrega a ser efetuada no conforto e segurança da sua casa.

No site da marca, o cliente consegue configurar o veículo que pretende e, através de uma plataforma internet – o maior showroom da marca – pode selecionar e reservar o seu veículo, além de aceder às melhores promoções em vigor a cada momento. No mercado português este é o site https://www.opel-stock.pt/ mas a marca germânica faz a mesma promoção em todos os mercados.