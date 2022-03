Opel vai tornar-se completamente elétrica em tempo recorde

A marca de automóveis Opel já inclui doze versões eletrificadas. A oferta elétrica é, até agora, para toda a gama de veículos comerciais ligeiros.

A Opel pretende possuir a versão eletrificada de cada modelo até 2024, e ter toda a gama puramente elétrica na Europa até 2028. Os sucessores do Opel Crossland e Insignia também serão elétricos a bateria.

O modelo Opel Vivaro-e HYDROGEN com tecnologia de pilha de combustível já está em utilização com os clientes da marca alemã, e o novo Opel Manta com motor puramente elétrico será lançado até perto de 2025. Pela mesma altura, a marca preocupa-se em encarregar-se da produção de baterias de elevada performance na giga-fábrica da ACC, na Alemanha.

A Opel foi pioneira na mobilidade elétrica na Europa com o Ampera e o Ampera-e, modelos estes que foram “Carros Europeus do Ano” em 2012.