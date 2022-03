Opel tem solução para serviços de entregas ligeiras

A Opel está a aumentar o leque de propostas do seu quadriciclo Rocks-e, elétrico e sem emissões, através de uma nova versão para entrega de encomendas. Com apenas 2,41 metros de comprimento, 1,39 m de largura e 1,52 m de altura, o Rocks-e KARGO oferece aos profissionais mais de 400 litros de volume flexível de carga.

Com o seu círculo de viragem de apenas 7,20 m, o quadriciclo pode manobrar pelos becos mais estreitos. Com uma autonomia elétrica máxima de 75 quilómetros, torna-se no veículo SUM (Sustainable Urban Mobilty) do fabricante automóvel alemão ideal para a entrega de pequenas parcelas, como encomendas, pizzas ou medicamentos, em especial em zonas urbanas.

O Rocks-e KARGO ficará disponível para encomenda inicialmente na Alemanha e na Holanda ainda este ano, e sucessivamente noutros países.

Em vez de contar com um banco para o passageiro como no tradicional Opel Rocks-e de dois lugares, o Opel Rocks-e KARGO conta com um compartimento de carga modular, separado do cockpit do condutor por uma divisória vertical. Quanto ao condutor, continua a desfrutar do mesmo espaço disponível e conforto de condução da versão de passageiros.

Os condutores podem aceder às mercadorias armazenadas no compartimento de carga através da porta do passageiro, bem como diretamente a partir do seu banco. Neste último caso, basta levantar a cobertura horizontal superior ao compartimento de carga, em direção ao vidro da porta. Se as mercadorias forem removidas pela porta do passageiro, a cobertura pode ser levantada para cima. Estando na horizontal, colocada na sua fixação, a cobertura pode suportar um peso máximo de 40 quilogramas, também servindo como uma prática mesa, com uma superfície anti-deslizante. Graças aos preciso recortes em termos de formato, há local para colocação das notas de entrega e uma prancheta A4, bem como para colocar um portátil ou tablet. Ligeiramente elevado atrás dela e de fácil acesso, surge outro compartimento de armazenamento dobrável para objetos menores, como óculos de sol, calendários ou canetas. A altura da mesa e do compartimento de arrumação não interfere na visão em redor do veículo, mantendo-se completa e ilimitada.

De modo a tornar o compartimento de carga do Opel Rocks-e KARGO ainda mais flexível, a cobertura pode ser completamente removida e guardada por detrás do banco do condutor, o que permite transportar objetos maiores e mais altos.

Para além disso, o Opel Rocks-e KARGO tem um piso de carga ajustável do lado do passageiro, que pode ser bloqueado à altura do banco, criando dois compartimentos separados, ou reduzido ao nível do piso. Isto permite o armazenamento de objetos com um comprimento máximo de 1,20 m. O minimalista Opel Rocks-e KARGO oferece, assim, mais de 400 litros de volume de carga e uma carga útil de 140 kg.