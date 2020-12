Opel tem novo logo e imagem renovada

A Opel tem nova apresentação gráfica. O logótipo, agora com um ‘design’ mais suave, o novo tipo de letra “Opel Next” e um amarelo mais vibrante reforçam o novo ímpeto inovador da marca. O objetivo é tornar-se ainda mais moderna e incisiva em termos visuais.

A Opel sempre defendeu a democratização da inovação e da mobilidade. O conceito “New Opel” expressa, agora, esse espírito através da estreia de uma nova identidade corporativa.

Esta jornada rumo ao futuro iniciou-se com o Opel GT X Experimental, umconcept car que já ostentava o novo logótipo como emblema. A distinta linha de assinatura surgia em amarelo brilhante, solução que agora se adota na renovada identidade corporativa Opel. Com oOpel Mokka, o fabricante de Rüsselsheim apresentou, então, o primeiro modelo de produção com o novo rosto da Opel – o Opel Vizor – bem como com o Pure Panel, uma nova solução de tabliê e posto de condução.

Hoje, a Opel apresenta em detalhe um conjunto de novos elementos para a sua nova imagem “New Opel”: um novo logótipo, um novo tipo de letra e uma nova cor. No primeiro semestre de 2021 todos poderão vivenciar o novo visual da marca, quer no novo Opel Crossland, como no novo Opel Mokka, aqueles que serão os primeiros modelos de produção sob o novo ‘design’ da marca.

«Somos confiantes, modernos e inclusivos. Nesta nova era, a Opel busca inspiração na cultura ‘Modern German’ progressiva, num conceito de ‘cold to cool’, apresentando-se ousada, pura e contemporânea. Essa é a expressão da nossa nova identidade de marca, representando, em absoluto, a nossa nova linha de produtos», afirma o Diretor Executivo de Marketing, Vendas e Pós-Venda da Opel. Xavier Duchemin

O novo ‘design’ da Opel centra-se no essencial, dispensando elementos de distração, refletindo, deste modo, a precisa filosofia de design alemã da marca, marcante e pura. Com um claro foco no conceituado ‘Blitz’, o anel no novo logótipo tem um contorno fino. A palavra Opel está gravada na base do logótipo. Por seu turno, “Opel Next” é o novo tipo de letra – igualmente leve, poderosa, moderna e clara, apresentando-se em três versões: fina, normal e ‘bold’. Essa letra harmoniza-se na perfeição e garante uma mensagem consistente. Já o novo amarelo Opel simboliza a eletricidade, o novo ‘combustível’ desta era elétrica. A cor cria, assim, uma identidade inconfundível.

“Esta nova era necessita de marcas modernas que, por sua vez precisam de adotar um ‘design’ bem claro. Com os novos elementos da marca, estamos a expressar a nossa pretensão de nos tornarmos distintos, progressivos, abertos à novidade e abertos ao futuro”, explica o Diretor de Marketing da Opel, Patrick Fourniol.

A nova imagem ver-se-á refletida em todas as áreas, dos próprios produtos até às operações de vendas e de marketing. Será desvendada através de todos os canais de comunicação e áreas de intervenção.

A nova imagem foi desenvolvida em colaboração com a agência VELOCITY McCANN, e o novo tipo de letra “Opel Next” provém da Monotype.