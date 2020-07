Opel reinventa o relâmpago

A Opel reinventa-se com o novo Mokka. Este modelo é o primeiro a apresentar o conceito Opel Vizor, que define as formas do futuro ‘rosto’ dos produtos da marca, bem como o painel de instrumentos totalmente digital, o Pure Panel. A designação Mokka foi também redesenhada com um novo tipo de letra, surgindo agora ao centro da tampa da mala, sob o relâmpago da Opel. O lendário logótipo da marca alemã foi igualmente modernizado e surgirá, a partir de agora, em todos os futuros modelos do fabricante de Rüsselsheim.

«O anel é agora mais fino, mais elegante, preciso e mais distinto. Isso coloca o relâmpago em maior evidência», explica o Vice-Presidente de Design, Mark Adams. «Todos os detalhes são extremamente nítidos, com um raio muito reduzido. A assinatura Opel está integrada na parte inferior do anel – como uma gravação numa peça de joalharia. Isso mostra pura precisão alemã. Integrámos o logótipo em destaque no Vizor e centrámo-lo com a designação do modelo na tampa da bagageira», conclui Mark Adams.

O anel atravessado pelo relâmpago constitui a assinatura de todos os Opel desde 1963. Dependendo do modelo e do ano de produção, o desenho dos emblemas varia em alguns detalhes. Desde 1970, a marca traçou regras claras de imagem e ‘design’ para todas as áreas da companhia. As normas de ‘design’ corporativo foram revistas em profundidade pela primeira vez em 1987. Outros passos de modernização seguiram-se com a entrada no novo milénio, com o relâmpago a adotar forma tridimensional, ao mesmo tempo que o logótipo e a designação dos modelos se apresentavam mais próximos. Em 2016 surge uma versão com um relâmpago cromado esculpido com grande precisão. E logo em 2017 outra mais moderna, desta vez em apresentação plano. O novo logótipo da Opel estreado no novo Mokka ajusta-se na perfeição ao logótipo de duas dimensões utilizado em peças de publicidade.