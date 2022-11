Opel lança uma carrinha Astra

No seguimento da bem-sucedida introdução da nova geração Astra com a sua carroçaria de cinco portas, a Opel lança agora a ainda mais versátil e familiar versão Sports Tourer, a espaçosa e flexível station wagon que exibe, pela primeira vez, elementos como o novo rosto da marca, o Opel Vizor e o cockpit totalmente digital Pure Panel, bem como a pintura opcional bicolor.

A 11ª geração é, igualmente, a responsável pela introdução da eletrificação na gama, com a motorização híbrida plug-in a chegar ao mercado já no próximo ano e à qual se seguirá, em 2024, uma motorização 100% elétrica.

Há 60 anos o Kadett criou o segmento dos modelos compactos e em 2022, ano em que a Opel celebra o seu 160º aniversário, é a nova geração Astra a responsável pela entrada da Opel numa nova era. Depois de cerca de 25 milhões de unidades Opel Kadett e Opel Astra vendidas a nível global – das quais 5,8 milhões são station wagons – o novo Astra Sports Tourer é o mais recente membro desta histórica linhagem.

O novo Opel Astra Sports Tourer foi agora apresentado à imprensa nacional especializada num evento onde compareceram, também, os seus antecessores e até exemplares de uma máquina de costura e uma bicicleta da Opel, uma iniciativa que contou com o apoio do Clube Opel Clássico Portugal. Os convidados tiveram oportunidade de experimentar as versões equipadas com motor a gasolina, bem como a especialmente eficiente motorização híbrida plug-in, tecnologia que permite ao mais recente membro da longa herança da Opel no segmento das station wagons ocupar o seu lugar na extensa gama eletrificada da marca, oferta onde já dispõe de 12 modelos eletrificados.

“Com o novo Opel Astra Sports Tourer fazemos uma afirmação real no segmento das ‘station wagon’ familiares compactas. Apresenta tecnologias digitais inovadoras, tais como o ‘cockpit’ Pure Panel, que só está, normalmente, disponível em segmentos mais altos. Além disso, disponibilizamos uma oferta tipicamente Opel, com muito espaço disponível para passageiros e bagagem. O Sports Tourer está disponível como híbrido ‘plug-in’ logo no início da sua comercialização, seguindo-se uma versão totalmente elétrica, alimentada a bateria, num futuro não muito distante. E o Astra Sports Tourer é, também, lindíssimo”, diz Uwe Hochgeschurtz, CEO da Opel.