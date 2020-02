Opel Insignia GSi com novo sistema de tração integral

Apenas algumas semanas volvidas sobre a estreia mundial da nova série Insignia Grand Sport e Insignia Sports Tourer no Salão de Bruxelas, a Opel prepara-se para abrir as encomendas do modelo já no próximo mês de março. No topo da gama Insignia está a versão GSi, disponível em ambas as variantes de carroçaria, dotada de motor 2.0 Turbo a gasolina de 230 cv de potência, caixa automática de nove velocidades e sistema Twinster de tração integral com vectorização de binário1. Este avançado sistema consegue controlar a distribuição de binário a cada roda, em frações de segundo, garantindo máxima motricidade e máxima capacidade de aderência em curva, mesmo em superfícies muito escorregadias. A tração Twinster, aliada ao sistema de travagem com servofreio eletro-hidráulico e suspensão com amortecedores controlados eletronicamente, torna a condução do Insignia GSi extremamente precisa, com uma dinâmica difícil de igualar.

O sistema de tração integral do Insignia GSi possui um módulo no eixo traseiro formado por duas embraiagens multidiscos, em vez de um diferencial. O binário é entregue de forma independente a cada roda traseira, realizando a vectorização em toda a faixa de utilização. Em curva, o sistema entrega mais binário à roda traseira exterior. Os engenheiros fizeram evoluir o sistema com novas afinações que tornam o Insignia ainda mais preciso a curvar, reagindo ainda mais prontamente aos comandos do condutor. Outra das áreas aperfeiçoadas pelos técnicos da Opel foi o desempenho do sistema no arranque, especialmente em superfícies escorregadias.

O Insignia GSi está equipado com chassis mecatrónico FlexRide, capaz de ajustar eletronicamente, em milésimos de segundo, a pressão dos amortecedores e a assistência da direção. O mesmo sistema regula também o curso do acelerador e os pontos de passagem da caixa automática de nove velocidades. O condutor pode optar por um de quatro modos de funcionamento: “Standard” (por predefinição), “Tour”, “Sport” e – exclusivo do GSi – “Competition”. Dois toques na tecla “ESP off” permitem aos condutores mais experientes explorar os limites da dinâmica do GSi, sem intervenção do ESP. A caixa de nove velocidades pode ser comandada através de patilhas colocadas no volante.

Com um novo sistema de travagem dotado de servofreio eletro-hidráulico – tecnologia que será requerida na condução autónoma no futuro – o Insignia GSi exibe mais um argumento que o coloca na linha da frente em matéria de tecnologia. O dispositivo integrado “e-Boost” é um componente de sistema de travagem ‘by wire’, que dispensa módulos separados de ABS/ESP, bem como tubos e bomba de vácuo. O circuito ganha pressão mais rapidamente e a resposta do pedal é mais firme e consistente em todas as situações.