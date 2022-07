Opel ganha prémio com Vivaro a hidrogénio

O Opel Vivaro-e HYDROGEN, equipado com pilha de combustível, não vê o seu volume de carga comprometido, pode ser reabastecido rapidamente e pode percorrer até 400 quilómetros (WLTP) sem emissões.

Este conceito pioneiro, ambientalmente responsável e prático foi agora premiado com a atribuição da 40ª edição do prémio “KS Energie und Umweltpreis” pelo “Automobilclub Kraftfahrer-Schutz e. V.”. Na entrega do prémio, hoje, em Munique, Alemanha, o Prof. Dr.-Ing. Dieter Anselm, porta-voz do júri do clube automóvel KS, afirmou: “Estamos convencidos de que os veículos com motor elétrico e pilha de combustível, bem como os veículos com motor elétrico e bateria de iões de lítio têm um grande futuro. Gostaríamos, portanto, de premiar a Opel, a marca que melhor representa este conceito inovador de propulsão e que já está a ser utilizado”. O patrono do prémio é o Ministério Federal para os Assuntos Económicos e Ação Climática.

“Os veículos equipados com pilha de combustível a hidrogénio permitem uma utilização ambientalmente responsável sem compromissos. Estamos, portanto, encantados com o prémio ‘KS Energie und Umweltpreis’ atribuído ao Opel Vivaro-e HYDROGEN. Temos mais de 20 anos de experiência no desenvolvimento de veículos com pilha de combustível de hidrogénio em Rüsselsheim. Pretendemos expandir a nossa posição de liderança, incluindo a extensão desta tecnologia a grandes veículos de entrega a partir de 2024”, disse Uwe Hochgeschurtz, COO da Stellantis na região Europa Alargada e que é, também, responsável pela liderança da comercialização dos veículos a pilha de combustível de hidrogénio da empresa. O prémio foi recebido por Peter Kuhn, Group Manager Light Commercial Vehicles da Opel, na presença de 100 convidados da política, autoridades locais e meios de comunicação social.

O Opel Vivaro-e HYDROGEN é ideal para clientes de frotas que queiram percorrer longas distâncias ou que necessitem de reabastecer em pouco tempo. O veículo comercial ligeiro elétrico baseado no Vivaro-e – “International Van of the Year 2021” – é um furgão elétrico equipado com pilha de combustível de hidrogénio com uma bateria plug-in.

A configuração da tecnologia é tão compacta que não compromete o espaço de carga em comparação com os modelos equipados com propulsores convencionais. Todo o sistema da pilha de combustível, em conjunto com o motor de tração existente, está integrado sob a capô. A bateria do Vivaro-e é substituída por três tanques de hidrogénio com uma pressão de 700 bar e com uma capacidade de 4,4 kg.

A pilha de combustível de 45 kW pode gerar energia suficiente para longos percursos de condução em autoestrada, enquanto a bateria de iões de lítio de 10,5 kWh, localizada debaixo dos bancos dianteiros, fornece energia dinâmica de pico quando necessária, por exemplo, nos arranques e sob fortes acelerações. A autonomia é de até 400 quilómetros (WLTP1) e necessita apenas de três minutos para reabastecer com hidrogénio. O veículo dispõe de um volume de carga de até 6,1 metros cúbicos e uma carga útil de 1.000 kg, bem como uma capacidade de reboque de 1.000 kg. O Vivaro-e HYDROGEN está disponível nos comprimentos L2 e L3 (4,95 e 5,30 metros) e já faz parte da frota da Miele, o fabricante alemão de eletrodomésticos premium.

Este ano é a 40ª vez que o clube automóvel KS atribui este prémio relativo à energia e ambiente. Fundado em 1981, o prémio reconhece tecnologias inovadoras, conceitos e desenvolvimento na indústria automóvel e no ramo da mobilidade que protejam o ambiente.