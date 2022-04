Opel festeja 160 anos a costurar e a fazer carros

A Opel comemora, em 2022, um aniversário muito especial. Ao longo dos últimos 160 anos, a marca com o emblema do relâmpago tem vindo a tornar as inovações acessíveis a um cada vez mais vasto conjunto de utilizadores. Isto foi assegurado pelo próprio Adam Opel, quando fundou a empresa em agosto de 1862, bem como, mais tarde, pelos seus cinco filhos e pela sua esposa Sophie, que participou energicamente no futuro desenvolvimento da empresa e que pode, portanto, ser considerada a primeira gestora de uma marca de máquinas de costura, bicicletas e automóveis.

Ao oferecer aos clientes inovações aliadas à emoção e à tradição, o fabricante de automóveis manteve-se fiel a este compromisso até aos dias de hoje. São inúmeros os exemplos, desde os lendários “Laubfrosch” 4/12 PS, Kadett e Kapitän, aos modelos mais vendidos da atualidade, como o Astra, o Mokka e o Corsa, nome que celebra este ano o seu 40º aniversário. Tal como a Opel foi pioneira nos anos 20 com a introdução da tecnologia de linha de montagem, o fabricante de automóveis está agora a caminho de se tornar uma marca de mobilidade sustentável que, a partir de 2028, dependerá, inteiramente, de veículos elétricos na Europa.

“A Opel movimenta pessoas há 160 anos. Hoje somos movidos pelo mesmo espírito do fundador da empresa, Adam Opel: tecnologia e inovações para todos, sejam máquinas de costura, bicicletas ou automóveis. Tudo isto com uma visão clara do futuro, sempre prontos a enfrentar novos desafios. Muitos ‘bestsellers’ da rica história da Opel representam este princípio, tal como os nossos modelos atuais, a maioria dos quais já estão eletrificados. A partir de 2028 a Opel será uma marca puramente elétrica na Europa. Estamos, portanto, bem preparados para os próximos 160 anos”, refere Uwe Hochschurtz, CEO da Opel.

A história de sucesso começou no final de agosto de 1862. Adam Opel montava, então, em Rüsselsheim a sua primeira máquina de costura, lançando a pedra basilar para a jovem empresa Opel. Os números de produção subiram rapidamente, até porque a Opel acolheu os desejos individuais dos clientes, concebendo máquinas de costura personalizadas para necessidades especiais. Depois, em 1868, Adam Opel e os seus funcionários mudaram-se para uma nova fábrica, fazendo com que a empresa se tornasse, rapidamente, num dos maiores fabricantes de máquinas de costura da Alemanha, iniciando a exportação para toda a Europa.

Depois das máquinas de costura, a Opel construiu o seu pilar de sucesso seguinte, com a produção de bicicletas. Foi em 1886 que produziu em Rüsselsheim a primeira bicicleta, do tipo “Penny-farthing”, fazendo da Opel um dos primeiros fabricantes de bicicletas na Alemanha. Rapidamente a gama de modelos expandiu-se para incluir triciclos e “Sicherheits-Niederräder” (“bicicleta de segurança”, com rodas baixas), para em 1888 inaugurar o primeiro edifício da fábrica reservado exclusivamente à produção de bicicletas. A Opel foi rápida a adotar tecnologia moderna, como os pneus de borracha, rolamentos de esferas e cubos de roda livre para as suas bicicletas, para, a partir de 1894, introduzir bicicletas especialmente concebidas para mulheres. Essa história de sucesso continuou ao longo das décadas seguintes, levando a que na década de 1920, a Opel evoluísse para se tornar no maior fabricante mundial de bicicletas.

Um passo decisivo na história da empresa, impulsionado pelos cinco filhos e após a morte de Adam Opel, foi o início da produção automóvel em 1899. A Opel é, assim, um dos pioneiros nesta indústria e um dos fabricantes de automóveis mais tradicionais do mundo. A produção automóvel em Rüsselsheim arrancou com o Opel “Patent-Motorwagen System Lutzmann”, modelo que, em 1906, atingiu as 1.000 unidades. O grande desenvolvimento surgiu três anos depois com o lendário 4/8 PS “Doktorwagen”. Com um preço de 3.950 marcos, custava metade dos luxuosos modelos da concorrência, abrindo o caminho que permitiu a uma faixa mais vasta da população possuir o seu próprio automóvel. A introdução do sistema modular em 1910 teve, também, um contributo significativo.

A Opel foi o primeiro fabricante alemão a introduzir a produção em grande escala utilizando tecnologia de linha de montagem. O primeiro automóvel a sair dessa linha de produção, na Alemanha em 1924, foi o “Laubfrosch” de 4/12 PS, sempre na cor verde. Apenas três anos mais tarde, o Opel 4 PS, com um preço base de apenas 2.980 marcos, já não era considerado um caro artigo de luxo para os bem-sucedidos, tendo evoluído para um meio de transporte fiável para muitos condutores. Ao mesmo tempo, graças à produção racional, o automóvel tornou-se mais acessível de ano para ano, bem como com um desempenho que continuava a melhorar. A procura pela Opel continuou a crescer e em 1931 e o “1.2 litre” tornou-se o primeiro verdadeiro “carro do povo”.

A revolução seguinte ao nível da produção deu-se pouco tempo depois. Em 1935, o novo modelo Olympia tornou-se o primeiro veículo alemão produzido em massa com uma carroçaria monobloco totalmente em aço que, graças ao seu baixo peso, assegurava uma melhor performance e um baixo consumo de combustível. Pela primeira vez, o novo design permitiu o chamado casamento entre a carroçaria e os propulsores. Todo o processo de produção tornava-se, assim, mais rápido e mais eficiente, abrindo caminho para que o método de construção entrasse na produção em larga escala.