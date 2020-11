Opel Corsa-e conquista “Volante de Ouro 2020”

O novo Opel Corsa continua o seu percurso vencedor, tendo agora conquistado um dos galardões mais importantes da indústria automóvel alemã, o prestigiado troféu “Das Goldene Lenkrad” (“Volante de Ouro”).

Coube ao Corsa-e a bateria receber a distinção, impondo-se, de modo inequívoco, frente a um lote de fortes rivais, assegurando o primeiro prémio na categoria de Citadinos.

O utilitário mais vendido do mercado alemão mostrou-se, assim, tão eletrizante entre os especialistas e leitores das publicações Auto Bild e Bild am Sonntag, quanto o é junto dos seus clientes.

«A Opel é elétrica e o nosso novo Opel Corsa-e é a melhor prova desse facto, demonstrando que um automóvel elétrico pode hoje ser não só dinâmico e prático, como também acessível a todos. Estamos orgulhosos da forma como o Corsa-e convenceu todos os envolvidos no processo: os nossos clientes, os leitores do ‘Auto Bild’ e do ‘Bild am Sonntag’ e ainda o júri de especialistas e de celebridades», adiantou o CEO da Opel, Michael Lohscheller.

Como tem sido habitual, os vencedores tiveram que ultrapassar dois grandes obstáculos no seu caminho rumo à vitória. Primeiro, os leitores da Auto Bild e do Bild am Sonntag elegeram os seus três modelos favoritos em cada categoria, levando-os até à final. Uma vez aqui chegados, um painel de jurados – composto por jornalistas, pilotos de competição e especialistas do setor automóvel – testou cada finalista na pista da DEKRA, em Lausitzring, avaliando os automóveis sob critérios baseados no método de testes da Auto Bild.

Somando um total de 3218 pontos, o novo Opel Corsa-e acabou por superar a forte concorrência entre os “pequenos utilitários”, batendo por 141 pontos o Hyundai i20, o segundo classificado, e deixando o VW e-Up, o terceiro classificado, a 431 pontos.

Saiba tudo sobre esta viatura no site da Opel.