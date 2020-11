Opel Corsa-e conquista taça de ralis de regularidade para elétricos

Já distinguido com diversos prémios e troféus por júris especializados, sendo o mais recente o “Volante de Ouro 2020”, o Opel Corsa-e estabeleceu-se agora como campeão no plano desportivo. Alinhando pela primeira vez em competições internacionais, o Corsa-e garantiu o seu primeiro título: a Taça FIA de E-Ralis de Regularidade 2020 (ERRC), destinada exclusivamente a automóveis elétricos.

Criada pela Federação Internacional do Automóvel (FIA) com o objetivo de promover as energias alternativas no desporto automóvel, a Taça ERRC tem vido a ganhar importância ao longo dos anos. Estritamente reservada a carros de produção (de série, sem modificações), a modalidade combina um rali de regularidade cronometrado ao décimo de segundo com uma classificação de eficiência (consumo de energia) em que todos os Watt/hora (Wh) contam.

Lançada originalmente com um calendário de oito eventos, a Taça FIA ERRC 2020 foi encurtada devido aos efeitos da pandemia de Covid-19, tendo arrancado apenas no verão. Apesar disso, a competição deste ano veio a revelar-se a mais competitiva da história da modalidade, com a participação de cinco campeões internacionais, tantos como os campeões nacionais de França, Itália, Espanha e Portugal, e de uma dúzia de fabricantes, incluindo VW, Renault, BMW, Mercedes e Tesla.

O Opel Corsa-e tripulado por Artur Prusak, acompanhado pelo navegador Thierry Benchetrit, assumiu a liderança na primeira ronda com uma vitória dominante na Islândia. A Opel conquistou o título com mais dois pódios nos restantes eventos em Portugal e Espanha.

Cronometrado ao décimo de segundo ao longo de centenas de quilómetros, o Corsa-e estabeleceu, no decorrer do campeonato, um recorde de consumo médio de energia de 12,7 kWh por cada 100 km. Ao longo de toda a temporada, nenhum outro modelo, entre as dezenas de marcas envolvidas, foi tão eficiente.

Durante o campeonato, Prusak e Benchetrit contaram com apoio logístico da Opel em França, e nos países onde se realizaram os ralis: Islândia, Portugal e Espanha.

O Opel Corsa-e é o carro elétrico para todos, oferecendo mobilidade elétrica da mais recente geração. Com um motor de 100kW (136cv), 260 Nm de binário instantâneo e até 337 km de autonomia (norma WLTP1), o Corsa-e de cinco lugares adequa-se perfeitamente para uma utilização diária. Em postos de carga rápida, a bateria de 50 kWh pode ser carregada rapidamente até 80% da sua capacidade em apenas 30 minutos.

A Opel é também o primeiro construtor de automóveis do mundo a oferecer um veículo elétrico a bateria para competição em ralis destinado a clientes. O Corsa-e Rally tem como base o modelo de produção e foi especialmente desenvolvido para competição pelos engenheiros da Opel Motorsport. Em 2021, a Opel e o ADAC (Automóvel Clube da Alemanha) lançarão a Taça ADAC Opel e-Rally, a primeira competição de ralis monomarca do mundo para carros elétricos.

Taça FIA de E-Ralis de Regularidade 2020 – Classificação Final

Posição Marca Pontos

1 Opel 78

2 Volkswagen 70,5

3 Renault 45

4 MG 36

5 Peugeot 24

6 BMW 22,5

7 Hyundai 18

8 Kia 18

9 Nissan 15

10 Mercedes 3

11 Tesla 1,5