Opel celebra jubileu do Corsa com edição limitada

A Opel assinala os 40 anos de aniversário com o lançamento de uma edição limitada de um modelo especial. Apenas 1982 unidades do “Corsa 40 Years” serão produzidas e comercializadas.

O modelo que celebra o jubileu do Corsa está disponível com uma nova cor de carroçaria, a “Rekord Red” que faz lembrar o vermelho usado no Corsa A original.

O contraste é conseguido pelo tejadilho preto e pela decoração de cor preta, tal como o emblema Opel Blitz, o manípulo de abertura da porta traseira e o nome Corsa, em posição central. As jantes de liga leve de 17 polegadas em preto brilhante com inserções em cinzento mate sublinham o aspeto dinâmico.

Em comunicado, o fabricante alemão de automóveis adianta que “o interior tem um estilo pouco convencional, tal como a primeira geração, especialmente pela interpretação moderna dos acabamentos originais dos bancos em tartan”. Acrescenta que “os clientes poderão, também, exibir eles próprios este padrão intemporal, sem custos adicionais, com meias tartan de edição limitada, no design atual, bem como no original”.

A Opel destaca como particularidade deste modelo “o emblema da edição limitada, que será único”, sublinha que “cada ‘Corsa 40 Years’ possuirá a sua própria placa numerada de 0001 a 1982, localizada na decoração preta do painel de instrumentos do lado do passageiro. Além disso, como todos os Corsa, o modelo especial oferece inúmeros elementos de conforto e segurança de série. A lista compreende o Multimedia Radio (compatível com Apple CarPlay e Android Auto), faróis LED, bem como sistemas eletrónicos de assistência ao condutor, tais como o alerta de colisão frontal com travagem de emergência automática e deteção de peões”.