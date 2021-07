Opel anuncia novo CEO

Uwe Hochgeschurtz, atual CEO da Renault Alemanha, Áustria e Suíça, foi nomeado CEO da marca Opel, com efeito a partir de 1 de setembro de 2021.

Esta nomeação surge na altura em que aquela que é a única marca alemã integrante no Grupo Stellantis está a expandir as suas atividades comerciais, nomeadamente para a China, e a entrar na era da eletrificação. Hochgeschurtz sucederá a Michael Lohscheller, que decidiu dar continuidade à sua carreira fora da Stellantis.

Uwe Hochgeschurtz juntar-se-á, assim, ao Top Executive Team da Stellantis, reportando diretamente a Carlos Tavares, CEO da Stellantis. Hochgeschurtz iniciou a sua carreira na indústria automóvel na Ford, em 1990, antes de ingressar na VW em 2001 e depois na Renault, em 2004. Estudou administração de empresas na Alemanha (Wuppertal & Cologne), Reino Unido (Birmingham) e França (Paris Dauphine).

“Quero agradecer calorosamente ao Michael por ter criado, juntamente com os seus colaboradores, alicerces fortes e sustentáveis para a Opel. Essa impressionante recuperação abre caminho para todo um novo desenvolvimento comercial mundial da marca. Estou convicto de que o Uwe irá liderar com sucesso este novo capítulo da Opel, graças aos seus mais de 30 anos de experiência comercial no setor automóvel. Desejo ao Michael o melhor no novo passo na sua carreira”, comentou Carlos Tavares, CEO da Stellantis.