Opel 100% elétrica em 2028

A Opel está a iniciar um novo capítulo na estratégia de eletrificação dos seus produtos. A marca alemã, que está a alargar atualmente a sua gama de modelos eletrificados, vai concentrar-se exclusivamente em veículos elétricos a bateria na Europa a partir de 2028.

A Opel anunciou também que vai entrar no maior mercado automóvel do mundo, a China, com modelos de motorização exclusivamente elétrica. A marca revelou ainda que o emblemático Opel Manta estará de volta como um modelo 100% elétrico.

«A partir de 2028, a Opel contará exclusivamente com oferta de modelos elétricos na Europa, o nosso mercado principal», anunciou o CEO da Opel, Michael Lohscheller, no evento digital “Stellantis EV Day 2021”. «Isto demonstra, claramente, o compromisso da Opel para com a mobilidade elétrica. O futuro da indústria automóvel é elétrico e a Opel faz parte desse futuro. Estamos numa jornada de reinvenção da Opel para nos transformarmos numa marca jovem, verde e global», acrescentou. «A Opel está a evoluir de fria para ‘cool’. Caminhamos para um futuro livre de CO 2 , uma vez que o dióxido de carbono se tornou na nova moeda da nossa indústria.”

O CEO da Opel também deu a conhecer que a Opel irá reinventar o emblemático Manta, fruto das reações extraordinariamente positivas que a marca recebeu quando apresentou o protótipo Opel Manta GSe ElektroMOD. “O Manta é um verdadeiro ícone na história da nossa marca e uma inspiração para o nosso futuro. A meio da década vamos trazer um novo Manta para a produção em série. Puramente elétrico, claro”, acrescentou Lohscheller.

A Opel está a implementar um extenso programa de eletrificação da sua gama de produtos. Já este ano, a marca terá um total de nove modelos eletrificados no seu catálogo. Até 2024 todos os modelos estarão, igualmente, disponíveis em versões eletrificadas.