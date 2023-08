Onze expositores portugueses na maior feira de Moçambique

A 58.ª edição da Feira Internacional de Maputo (FACIM), maior feira de negócios de Moçambique, arrancou esta segunda-feira, com um total de 2.500 empresas moçambicanas e estrangeiras a participar.

Portugal conta com 11 expositores, de setores como construção, novas tecnologias, metalurgia, logística e farmacêutica.

Do total de expositores, 2.050 são moçambicanos e 450 estrangeiros de 25 países, contra 20 registados em 2022, entre os quais está Portugal, Itália, Zâmbia, Índia, Brasil, Angola, Alemanha e França.

Os expositores vão estar distribuídos em 12 pavilhões, que ocupam uma área total de 30.000 metros cúbicos, indica uma nota da Agência para Promoção de Investimento e Exportações (Apiex) de Moçambique, enviada à Lusa.

A cerimónia de abertura da FACIM 2023 vai ser dirigida pelo Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, num evento que vai decorrer até domingo, esperando receber pelo menos 50.000 visitantes.

O número de expositores aumentou este ano, em comparação com a edição anterior, na qual estiveram representadas 2.100 empresas moçambicanas e estrangeiras.

Segundo a Apiex, à margem da feira vai ser realizado, no dia 01 de setembro, o fórum de negócios Moçambique – África do Sul, evento que visa “divulgar as oportunidades de negócios e investimentos entre os dois países”, além de promover parcerias empresariais.