ONU distingue observatório de universidade portuguesa

A Organização das Nações Unidas (ONU) acaba de distinguir o Observatório dos ODS nas Empresas Portuguesas da Católica-Lisbon como uma das 25 melhores práticas a nível mundial, desenvolvidas por instituições académicas.

Este projeto, desenvolvido pelo Center for Responsible Business & Leadership (CRB) da Católica Lisbon School of Business & Economics é o único projeto português distinguido pela ONU.

No próximo dia 18 de setembro, Filipa Pires de Almeida, Diretora Adjunta do CRB vai apresentar o Observatório dos ODS num evento promovido pelo United Nations Academic Impact que pode ser assistido aqui. Nesta mesma semana os chefes de Estado da ONU estarão reunidos em Nova Iorque para discussão da Agenda para o Desenvolvimento Sustentável.

De acordo com Filipe Santos, Diretor da Católica-Lisbon, e diretor científico do projeto “esta distinção da ONU é um orgulho para a Universidade Católica Portuguesa e para a Católica-Lisbon, que pautam a sua atuação por um alinhamento claro com os objetivos da Agenda 2030. Este é um projeto icónico de entre vários projetos que a Escola desenvolve para apoiar as empresas na adoção da Agenda da Sustentabilidade. Este prémio é, portanto, um incentivo para a continuação de desenvolvimento de trabalho de excelência nestas áreas”.

Para Filipa Pires de Almeida, “é com muita honra que o projeto recebe este reconhecimento pela Organização das Nações Unidas. É o resultado de um trabalho em equipa e cooperação constante com as empresas envolvidas o que torna esta distinção ainda mais importante. Este é um projeto único no mundo e com conclusões científicas e práticas muito relevantes. No próximo dia 3 de outubro vamos promover um evento onde serão divulgados novos dados do segundo ano deste projeto”.

A criação de um Observatório dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) nas empresas portuguesas surge numa altura crucial para a implementação da Agenda 2030 no país e no mundo. Estamos na chamada “Decade of Action”, assim denominada pelo Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres – uma década de ação para acelerar o cumprimento dos ODS e atingir as suas metas em 2030.

Neste sentido, e tendo em conta o papel fulcral do setor privado no cumprimento desta Agenda para o Desenvolvimento Sustentável é premente compreender se, e em que medida, estão as empresas portuguesas efetivamente a adotar esta Agenda, de forma a identificar potenciais barreiras à ação e oportunidades de melhoria.

Assim sendo, e seguindo este compromisso, a Católica-Lisbon, em parceria com o BPI Fundação “la Caixa”, e com a Fundação Francisco Manuel dos Santos lançaram este projeto em setembro de 2021.

O Observatório dos ODS nas empresas portuguesas https://www.observatorio-ods.com/ sendo um projeto totalmente inovador, está a ser um marco no estudo deste tópico em Portugal e no mundo.