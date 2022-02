ONU alerta para forte subida dos preços dos alimentos

Os preços dos principais alimentos subiram em janeiro, segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO. O Índice Global de Preço dos Alimentos atingiu 135.7 pontos no mês passado, 1,1% maior do que os números de dezembro.

Todos os meses, a agência da ONU avalia os preços dos principais produtos alimentares comercializados internacionalmente. A subida de janeiro foi influenciada em grande parte pelo valor dos óleos vegetais, que atingiram um pico de alta de 4,2%.

Segundo a FAO, a cotação dos principais óleos subiu, em especial do óleo bruto. Por sua vez, o preço do óleo de palma foi sustentado por preocupações de uma possível redução na disponibilidade da Indonésia, que é o principal exportador deste tipo de óleo.

A FAO destaca ainda que os preços do óleo de soja foram influenciados pelo aumento das importações, especialmente da Índia, enquanto a cotação do óleo de semente de girassol foi impactada pelo aumento da demanda global de importação.

O Índice de Preço do Leite e Derivados subiu 2,4% em janeiro, sendo as maiores altas registadas no leite em pó desnatado e na manteiga. A menor disponibilidade para exportações na Europa Ocidental e produções de leite abaixo do esperado na Oceania contribuíram para que o mercado global dos laticíneos ficasse mais competitivo.

A FAO divulgou também que o Índice de Preço dos Cereais registou uma leve alta de 0,1% no mês passado, na comparação com dezembro. As exportações de milho subiram 3,8%, devido a preocupações com o clima seco na América do Sul.

No que respeita à carne, teve aumento de preço em janeiro, principalmente porque o valor global da carne bovina atingiu um pico, com a procura de importação ultrapassando o volume disponível para exportação.

Por outro lado, as carnes de porco e de ovino tiveram leve redução de preços, já que o total disponível para exportação foi maior do que a demanda de importação.

A FAO também revelou que a única commoditie onde houve redução nos valores de comercialização global foi o açúcar, com o índice apresentando queda de 3,1%.