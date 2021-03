ONG portuguesas ajudam 20 mil pessoas em Moçambique

Três organizações não-governamentais (ONG) portuguesas estão a ajudar mais de 20 mil pessoas em Moçambique, vítimas do ciclone Idai que ocorreu em março de 2019.

“O desastre natural que assolou a região norte de Moçambique, aconteceu em março de 2019, mas dois anos depois a situação continua a ser dramática, principalmente, ao nível da segurança alimentar”, refere um comunicado enviado à Agência ECCLESIA.

Segundo o relatório IPC sobre Moçambique, feito sob coordenação do Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutrição, estima-se que “2,9 milhões de pessoas em todo o país vivam em situação de insegurança alimentar severa durante este mês de março”.

Como resposta de apoio a Moçambique, as ONG portuguesas (Oikos, Cáritas Portuguesa e ADPM), unidas em parceria com a Cáritas Moçambicana e a Associação Luarte, continuam “a trabalhar nas zonas críticas mais afetadas após a passagem dos ciclones Idai e Kenneth” (províncias de Sofala e Cabo Delgado) apoiando na recuperação “do sector agrícola para garantir a segurança alimentar e nutricional das famílias e a restauração económica das comunidades”.

A prioridade no momento é proporcionar às famílias condições que lhes permitam produzir e garantir os seus alimentos

Já foram feitas entregas de sementes (milho, feijão e gergelim) e materiais agrícolas na província de Sofala e foram também “criados diferentes campos de demonstração agrícola”, para ensino de novas técnicas de cultivo que permitam melhorar a eficiência na produção.

Estas ONG portuguesas “vão ainda melhorar a capacidade de armazenamento de cultivos, para as famílias não perderem as suas colheitas e apoiar as pessoas a criar novas fontes de rendimento, vivendo da agricultura”.

O trabalho está ainda “fortemente” orientado para melhorar as capacidades locais de resposta aos impactos futuros de desastres naturais na segurança alimentar e meios de vida.