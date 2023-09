Onde estava o Boitatá enquanto os garimpeiros no Brasil destruíam os rios e as matas? Onde? Onde estava o boitatá enquanto os índios Yanomamis eram massacrados pelos garimpeiros no Brasil? Onde? Enquanto os rios amazônicos eram envenenados com mercúrio? Onde?

Onde estava o Curupira enquanto as florestas brasileiras eram devastadas? Onde? Enquanto a Amazonia brasileira era destruída pelos grandes fazendeiros criadores de gado. Onde estava o Curupira enquanto essas florestas majestosas eram derrubadas para dar lugar a gigantescas plantações de soja e milho em grande escala, não para alimentar o ser humano, mas para alimentar os bois das grandes fazendas de criação de gado para exportação de carne? Onde?

Onde estava a Iara dos rios que não afogou os garimpeiros e seus financiadores que envenenaram os rios amazônicos brasileiros com o letal mercúrio e as gigantescas dragas devastadoras em busca de ouro e cassiterita? Que destruíram a floresta e assorearam os grandes rios e seus afluentes. Onde? Onde estrava a Iara enquanto os peixes (principal alimento dos índios) eram envenenados com mercúrio? E a população indígena do Brasil era dizimada pela fome, malária, doenças causadas pelo mercúrio e etc. Onde?

Essa é a pergunta que não quer calar porque quisera que eles fossem seres reais e tivessem vindo nos salvar antes que essa devastação gigantesca tivesse acontecido!

Arádia Raymon

*O boitatá é um personagem do folclore brasileiro com formato de cobra que expele fogo contra aqueles que querem destruir as florestas e os campos. Sua origem é indígena, e o primeiro relato a seu respeito foi feito pelo padre jesuíta José de Anchieta.

*O Curupira é o nome de outro personagem do folclore brasileiro que surgiu entre os povos indígenas. Essa lenda fala de um ser mítico protetor da floresta que se voltava contra aqueles que entravam na floresta para derrubar árvores ou caçar animais.

*A iara, ou a mãe d’água, é também uma personagem da lenda do folclore brasileiro que foi trazida para o Brasil por influência da cultura portuguesa. É a lenda da sereia que se apresenta como uma linda mulher de voz melodiosa, a qual reside no fundo dos rios, utilizando-se dos seus atributos para seduzir os homens mal intencionados com a natureza e afoga-los no rio.