A PSP divulgou um mapa com os locais para onde poderão ocorrer manifestações dos “coletes amarelos”, na sexta-feira.

A lista, de onde constam 15 cidades do continente e duas das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, refere-se apenas às áreas de intervenção da PSP onde poderão acontecer protestos. São 25 protestos, divididos por 17 distritos, com Lisboa na frente, com quatro locais eventuais.

Em comunicado enviado às redações, a PSP esclarece que “desenvolverá todas as ações necessárias para garantir a segurança, ordem e tranquilidade públicas, bem com os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, nomeadamente estabelecendo um equilíbrio entre o exercício do direito de manifestação e o direito à livre circulação, em especial à circulação rodoviária”.