Onde está Marco Pita?

O madeirense Marco Pita vive em Londres mas desde a segunda semana de setembro que os seus próximos não têm notícias suas.

“Ele está sozinho em Londres. Sem qualquer apoio familiar ou de amigos”, disse ao BOM DIA uma pessoa próxima do português de quem ninguém tem notícias há mais de um mês.

Neste momento o desaparecimento não foi comunicado às autoridades britânicas dado que os amigos do português não o podem fazer por não ser familiares. A fonte do BOM DIA acrescenta ainda que o português não “não se dá com a família”, restando os amigos, que constatam a impossibilidade de o contactar.

O português mede cerca de 1m85 e o BOM DIA não conseguiu apurar quem é o empregador do emigrante em Londres.

A página Facebook de Marco Pita está inativa há algum tempo.

Caso conheça o paradeiro de Marco Pita envie uma mensagem para info@bomdia.eu.