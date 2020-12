Oliveira diz adeus à Tech-3

O piloto português Miguel Oliveira despediu-se recentemente dos colegas e colaboradores da Tech-3, equipa que acolheu os seus primeiros dois anos na MotoGP.

De partida para a equipa oficial da KTM, o jovem de Almada mostrou-se emotivo na hora da despedida, tendo, inclusivamente, oferecido um relógio personalizado com o seu nome a todo o staff que o viu brilhar, ainda em novembro, no Autódromo de Portimão, com uma vitória histórica no Grande Prémio de Portugal.

Antes de chegar à elite desta competição, Miguel Oliveira passou por equipas como Andalucia Banca Civica (125cc), Estrella Galicia e Mahindra Racing team (Moto3), e Leopard e Red Bull KTM Ajo (Moto2).