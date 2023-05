Oliveira de Azeméis: o regresso do Mercado à Moda Antiga

Oliveira de Azeméis acolhe este fim de semana o 24.º Mercado à Moda Antiga, que, suspenso desde 2020, quer agora ajudar à “dinâmica económica” do associativismo local e recuperar trajes e hábitos com mais de 120 anos.

Contando com cerca de 2.000 figurantes em representação de 70 associações e igual número de artesãos, o evento propõe-se recriar o antigo mercado da Praça dos Vales, que, entre os séculos XIX e XX, se realizava naquele que é hoje o jardim municipal, no centro histórico da referida cidade do distrito de Aveiro.

“Esta edição será mais uma viagem que nos levará à nossa memória coletiva, recordando o que eram os nossos costumes, as nossas tradições e o saber transmitido pelos nossos antepassados. É o regresso às nossas raízes e identidade, sendo um evento que tem tudo para trazer até nós milhares de visitantes”, declara à Lusa o presidente da autarquia, Joaquim Jorge Ferreira.

A expectativa do autarca é que, como em anos anteriores à pandemia, “o público acorra ao evento em grande número, estimulando o consumo e criando dinâmicas económicas” que ajudem a repor a sustentabilidade das entidades participantes.

“A não-realização do evento em 2020, 2021 e 2022 refletiu-se na redução da capacidade financeira das associações, uma vez que essas não obtiveram receitas provenientes da sua habitual participação no Mercado e esses proveitos eram essenciais para cumprirem os seus planos de atividade”, explica Joaquim Jorge Ferreira.

O presidente da câmara realça, aliás, que “a reduzida atividade que a pandemia criou no movimento associativo local” obrigou a um esforço suplementar no sentido de esse “se reorganizar e recuperar condições operacionais” que lhe permitissem retomar o evento este ano.

Com tabernas, bancas de venda e palcos distribuídos por uma área pedonal com cerca de 4.000 metros quadrados, a edição de 2023 do Mercado à Moda Antiga presta homenagem às padeiras de Ul, que produzem de forma artesanal o pão com o nome dessa localidade.

Além da comercialização de refeições, produtos hortícolas, artesanato e outros artigos regionais, o programa do evento prevê ainda atividades como espetáculos de folclore, concertos de fado e acordeão, sessões de contos infantis, jogos tradicionais e uma exposição de máquinas de costura antigas – tudo com entrada livre.

Trajes, adereços, cenários, brinquedos e jogos apresentam-se com uma estética que procura replicar a vivência típica de finais do século XIX, de acordo com um regulamento próprio, visando “uma recriação histórica rigorosa e fiel à época retratada”.

No âmbito de uma estratégia que Joaquim Jorge Ferreira classifica como de “progressiva consciencialização ambiental”, a câmara também proíbe aos participantes do evento o uso de bebidas em lata, produtos embalados em plástico e materiais ou utensílios no mesmo material. Já aos visitantes, disponibiliza um “copo oficial”, que, produzido em grés, estará à venda a dois euros no posto de informação do Largo da República.

Quanto a questões de segurança, o regresso do Mercado à Moda Antiga implicou duas ações de formação sobre uso de extintores e suporte básico de vida. Especificamente desenvolvidas para as coletividades com espaços de venda no evento, essas sessões foram ministradas por operacionais dos Bombeiros Voluntários de Oliveira de Azeméis e contaram com representantes de 50 entidades, focando-se no combate a ignições e no socorro em situações de emergência.