OliveEmotion: um azeite de experiências e emoções

A marca de azeite OliveEmotion surge com uma imagem diferenciada, promovendo um modelo de consumo focado em experiências de degustação que combinam azeite a cru com outros ingredientes. O objetivo é potenciar a criação de emoções através de experiências com o azeite.

Este é um azeite português extra virgem premium da região de Serpa, no Alentejo, com uma acidez abaixo dos zero vírgula dois porcento, composto maioritariamente pelas variedades Cobrançosa, Cordovil de Serpa e Galega. O azeite é comercializado em garrafas de 500ml, 250ml e 100ml. A marca comercializa também vinagre balsâmico, vinagre de vinho branco e galheteiros em cortiça.

A OliveEmotion está presente em cadeias de hotéis de quatro e cinco estrelas, e em lojas gourmet especializadas em azeite onde os requisitos de qualidade são elevados. Várias empresas incluem os produtos OliveEmotion nos seus cabazes.

A qualidade da marca já foi reconhecida com uma medalha de prata no Concurso Internacional de Londres 2019. O projeto inovador foi também finalista dos Prémios Mais Alentejo 2018, estando já nomeado para a edição deste ano. A OliveEmotion deu-se a conhecer em diversos eventos como Mercado Gourmet, Alimentaria, Bolsa de Turismo de Lisboa, Peixe em Lisboa e no Algarve Chefs Week.

A marca encontra-se registada internacionalmente e está a trabalhar no seu processo de internacionalização.

Pode encontrar a OliveEmotion no seu site, Facebook, Instagram e LinkedIn.