Vejo-te vestida com uma coroa de abetos

Teus pés estão calçados com sandálias

No rosto, tens olhos grandes e pestanitidos

No teu cabelo ostentas fantasia e dálias.

Vives muito longe, longe longe

Usufruindo em silêncio e saudade

Debaixo de um tecto azul e profundo

Oferecendo amor puro e sem maldade.

E vives num castelo bem antigo

Como sendo um casulo de encanto

E recusas a encontrar-te comigo

Escondendo teu rosto com um manto.

Porém te contemplo virgem e domada

dormindo em lençóis imaculados

Sussurrando dizes: hoje estou cansada

Pois viajei sozinha por muitos lados.

José Valgode