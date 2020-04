Olha lá para fora e entende!

Vivo no Luxemburgo há 46 anos…

Nunca, nunca vi um céu tão azul, um tempo tão bonito (mesmo se está frio) por tanto tempo, qualquer que seja o ano ou o mês em que eu pense…

O que mudou?

Já não há mais de 200 mil carros que atravessam as nossas estradas…

Já não há milhares de voos a riscar o nosso céu…

Já não há mais fumos tóxicos de fábricas vindos daqui ou d’alhures…

Já nem sequer há nuvens ou chuva… há quantos dias?

Se isto não é uma lição da Natureza, então eu não entendo nada de nada!

Portanto, todos aqueles que estão ansiosos para que a corrida louca recomece, pensem nisso!

E todos aqueles que os vão deixar agir como dantes, pensem nisso também!

JLC01042020

—-

Regarde dehors et comprends!

J’habite au Luxembourg depuis 46 ans… Jamais, jamais je n’ai vu un ciel si bleu, un temps si beau (même s’il fait froid) pendant autant de temps et toute année ou mois confondus…

Ce qui a changé?

Il n’y a plus 200 000 voitures qui traversent nos routes

Il n’y a plus des milliers de vols qui griffent notre ciel

Il n’y a plus de fumées toxiques venus de fabriques d’ici ou d’ailleurs…

Il n’y a même plus de nuages et de pluie depuis… combien de jours?

Si ce n’est pas une leçon de la Nature, alors je ne comprends rien à rien!

Alors, tous ceux qui sont pressés que la course folle recommence, réfléchissez-y!

Et tous ceux qui vont les laisser faire comme avant, pensez-y aussi!

jlc01042020