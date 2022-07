Oito razões para as empresas optarem por um “contact center” terceirizado

Não é novidade para ninguém que um atendimento de qualidade que estreite a relação de uma empresa com os seus clientes é essencial para qualquer organização.

Contudo, na correria do dia-a-dia de uma empresa, são tantas as atividades operacionais que, no intuito de facilitar a gestão e diminuir custos, muitos gestores acabam por preferir terceirizar o setor do atendimento ao cliente.

Uma das opções mais procuradas nesta terceirização do atendimento é a solução de Contact Center.

Neste tipo de modelo, todas as formas de contacto com o cliente estão incluídas e correlacionadas, garantindo uma melhoria da qualidade do serviço e aumento da taxa de fidelização dos clientes.

8 razões para as empresas optarem por um Contact Center terceirizado

Se pretende terceirizar um serviço de Contact Center, mas ainda tem dúvidas sobre as mais-valias que ele trará para o seu negócio, fique por aí e conheça 8 razões de peso para que entregue o atendimento ao cliente a uma solução deste tipo.

Maior foco nos objetivos principais da empresa

Ao terceirizar uma solução de Contact Center, as empresas reduzem as necessidades de cuidados com outras funções que não são a sua especialidade, podendo, deste modo, alocar mais tempo e recursos aos seus objetivos principais.

Para além disto, com a agilização da comunicação, a solução de Contact Center terceirizada permite às empresas diminuírem a burocracia e tomarem decisões de forma mais rápida e assertiva.

Avanço tecnológico

As empresas de Contact Center contam com os melhores e mais avançados recursos tecnológicos disponíveis atualmente. Uma vez que a concorrência entre elas é bastante acentuada, a atualização tecnológica dos seus serviços é assegurada constantemente.

Isto acaba por ,não só dar à empresa que as contrata uma maior alavancagem tecnológica, como também lhe permite oferecer um processo de atendimento ao cliente mais qualificado e produtivo.

Utilizando novamente o caso da Menon como exemplo, esta marca proporciona às empresas uma experiência completa e 100% digital, através de múltiplos pontos de contacto, concedendo aos clientes a possibilidade de interagirem através do canal que lhes for mais cómodo: voz, redes sociais, e-mail, webchat, ou WhatsApp.

Garantia de um serviço de qualidade

De modo a assegurar um serviço de qualidade, os colaboradores dos Contact Centers terceirizados passam por etapas formativas exigentes, sempre em linha com as tendências de mercado para que o consumidor final se sinta sempre bem atendido e estreite os laços que o unem à marca.

De referir que a prova dos resultados é efetuada através de métricas e relatórios completos e detalhados.

Escalas mais flexíveis

Quando uma empresa atua fora do horário comercial habitual ou nos fins-de-semana e feriados, pode ser complicado fazer a escala de serviço e/ou negociar ajustes.

Ao contratar uma empresa especialista em soluções de Contact Center, isto torna-se muito mais fácil, uma vez que poderá estipular quais são os dias e horários em que necessita de mais operadores disponíveis, de acordo com a procura dos consumidores.

Aliás, o próprio Contact Center terceirizado pode alertar a empresa sobre tais necessidades.

Fidelização do cliente

A insatisfação dos clientes é uma das principais causas das perdas financeiras das empresas, uma causa que foi acentuada com o crescimento do comércio eletrónico e o advento de um consumidor mais informado e exigente.

Em tal contexto, o atendimento terceirizado ao cliente contribui para a redução nas ocorrências de consumidores frustrados e para a diminuição do atrito ou abandono do carrinho de compras na altura do checkout que, por sua vez, leva a uma maior fidelização dos clientes e uma propaganda positiva nas suas redes pessoais ou na Internet.

Padronização e registo de procedimentos

O atendimento terceirizado de empresas de Contact Center é caracterizado pelo registo sistemático dos procedimentos realizados.

Esta metodologia é fundamental para assegurar que os serviços são efetivamente prestados e os seus resultados.

Para além disso, a credibilidade da empresa aumenta junto dos consumidores, uma vez que os processos de atendimento são padronizados.

Desburocratização e flexibilidade

Como já referimos, a terceirização do Contact Center permite à empresa desburocratizar uma série de processos que lhe tomam tempo e dinheiro, mas também lhe garante uma maior flexibilidade.

Por exemplo, uma empresa, em função da sua área de atuação, apresenta flutuações sazonais relevantes. Quando isto acontece, as empresas especialistas em Contact Centers terceirizados fazem ajustes na disponibilidade dos operadores de modo a irem ao encontro das necessidades das empresas contratantes.

Além disto, o Contact Center terceirizado pode estar operacional 24 horas por dia, 7 dias da semana, não deixando, deste modo, os consumidores desamparados.