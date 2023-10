Oito milhões para “projetar o Norte em direção ao futuro digital”

As associações CCP, AEP, AHRESP e ACEPI apresentam um consórcio que vai investir oito milhões de euros para apoiar a capacitação para a economia digital dos setores do comércio, serviços pessoais e restauração do Norte do país.

Dinamizado pela Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), Associação Empresarial de Portugal (AEP), Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) e Associação da Economia Digital Portugal (ACEPI), o projeto “Acelerar o Norte” vai envolver mais de 50 mil comerciantes, empresários e colaboradores destes setores e é apresentado, esta quarta-feira, na Exponor, em Matosinhos, durante o Portugal Digital Summit 2023, organizado pela ACEPI.

Focado em “aumentar a competitividade do tecido económico local e projetar o Norte em direção ao futuro digital”, o projeto terá um investimento de oito milhões de euros e a duração de dois anos, dirigindo-se às micro, pequenas e médias empresas das oito sub-regiões do Norte do Portugal: Alto Minho, Cávado, Ave, Alto Tâmega, Área Metropolitana do Porto, Tâmega e Sousa, Douro e Trás-os-Montes.

“Através de parcerias com associações locais, universidades e municípios, o ‘Acelerar o Norte’ vai apoiar empresas e negócios de proximidade, com a criação de 16 aceleradoras do comércio digital que vão orientar e apoiar os empresários com ferramentas gratuitas de diagnóstico e consultoria, apoio à contratação de serviços digitais e capacitação”, avança a AEP.

Focado em “facilitar a adoção de estratégias e soluções digitais que permitam às empresas estar mais perto e atrair novos clientes, alcançar mais vendas e simplificar processos para fazer crescer o negócio em todas as frentes”, o projeto vai disponibilizar gratuitamente ferramentas para avaliar o nível de maturidade digital do negócio.

Propõe-se ainda prestar apoio na elaboração de planos de transição digital, disponibilizar ‘vouchers’ até 2.000 euros para acesso a serviços de transição digital e promover sessões de informação.

O “Acelerar o Norte” é um projeto desenvolvido por um consórcio liderado pela Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) e copromovido pela AEP e ACEPI, sendo financiado pela União Europeia no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) e do NextGenerationEU.