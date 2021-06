OGBL recebe autarca da Praia no Luxemburgo

Sónia Neves e Nico Bodry, membros do B.O. da ONG Solidariedade Sindical OGBL encontraram-se com Francisco Carvalho, Presidente da Câmara da cidade da Praia, capital de Cabo Verde, e Lino Varela e Vaz Pereira Cardoso, representantes da Câmara de Comércio de Cabo Verde do Luxemburgo, a 2 de junho de 2021, nas instalações da Câmara de Empregados (CSL).

Sónia Neves, que é responsável no seio da ONG da OGBL pelo projeto do centro de formação CENFOS em Cabo Verde, apresentou aos três responsáveis a evolução do projeto.

O CENFOS nasceu da necessidade de reforçar as capacidades e as competências dos sindicatos cabo-verdianos, num projeto promovido pela ONG “Solidarité syndicale”, que é uma filial da OGBL.

O projeto foi também financiado pelo Ministério da Cooperação e e da Acção Humanitária luxemburguês.

O CENFOS iniciou a sua atividade em 1 de novembro de 2020, e o processo de acreditação ficou concluído em maio de 2021, quando obteve a sua acreditação. O CENFOS trabalha a nível nacional em todo o arquipélago de Cabo Verde.