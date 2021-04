OGBL: Pessoal da limpeza na saúde tem de ser vacinado rapidamente

Considerados como trabalhadores essenciais durante a crise, os empregados das empresas de limpeza sentem que foram mais uma vez esquecidos.

Neste momento, as trabalhadoras e os trabalhadores da limpeza nos hospitais, lares de idosos e centros de dia ainda estão à espera de serem vacinados. Os agentes da limpeza estão em contato direto e diário com residentes, pessoas hospitalizadas, idosos e pessoas vulneráveis, tal como o pessoal médico, de enfermagem e cuidadores. No entanto, ainda não foram chamados para ser vacionados em prioridade, apesar de puderem igualmente ficar expostos, tanto como o pessoal médico e de enfermagem, ao risco de serem infetados ou de infetarem outros com Covid-19.

Apesar de as trabalhadoras e os trabalhadores da limpeza efetuarem testes antigénicos de 15 em 15 dias, o risco zero não existe.

Para a OGBL, é inaceitável ser-se essencial para as tarefas de limpeza e de desinfecção e não se ser essencial para a vacinação. Estes agentes da limpeza são principalmente mulheres estrangeiras, lusófonas e fronteiriças.

A estratégia de vacinação do Governo deveria ter incluído desde o início o pessoal da limpeza da mesma forma que todas as outras pessoas que trabalham no setor da saúde e dos cuidados, independentemente da entidade patronal, para garantir segurança e proteção para todos!

De acordo com comentários recentes do presidente da COPAS, os trabalhadores subcontratados, incluindo em particular o pessoal da limpeza, vão ter agora a oportunidade de serem vacinados. Se isto se confirmar, o Sindicato dos Serviços Privados da Limpeza da OGBL exige que seja implementado imediatamente sem perder tempo para evitar continuar a expor os agentes da limpeza ao risco de infeção.

OGBL celebra 1° de Maio em Esch/Alzette

Devido às restrições relativas à pandemia da Covid-19, a festa tradicional do 1° de Maio-Dia do Trabalhador da OGBL não pode ter lugar, como habitualmente.

No entanto, é importante que a nossa central sindical marque a sua presença, sobretudo porque estamos precisamente num momento de crise pandémica e económica e que tantas trabalhadoras e trabalhadores tem afetado.

A OGBL decidiu assim não adiar a celebração do 1° de Maio, porque assinalar o Dia do Trabalhador é fundamental, ainda mais no momento em que vivemos. A OGBL optou este ano por alterar o formato da festa e organizar um desfile em Esch-sur-Alzette, no respeito das regras de distanciamento social atualmente vigentes.

O Desfile de 1° de Maio da OGBL tem concentração marcada no sábado, 1 de Maio, às 10h00, na Place de la Résistance (Brill), em Esch. O desfile parte pela rue de l’Alzette rumo à Place de l’Hôtel de Ville (largo da Comuna), onde a presidente da OGBL pronunciará o tradicional discurso.

Celebrar o 1° de Maio neste ano profundamente afetado pela pandemia é particularmente importante porque a crise económica que derivou da crise sanitária tem levado à aceleração da erosão do acervo social no mundo laboral, desde vagas de despedimentos, dumping e desmantelamento social, transversais a todos os setores de atividade. Uma tendência que já se vinha a fazer sentir antes de 2020 mas que devido à pandemia, ou com a desculpa da pandemia, se viu agravada.

Neste 1° de Maio, como o tem feito desde março de 2020, durante toda a duração da pandemia, a OGBL ergue-se como baluarte desses ataques aos direitos sociais de todas as trabalhadoras e de todos os trabalhadores. A OGBL faz assim, mais uma vez, o apelo para que todos os nossos sócios e simpatizantes se juntem a nós neste dia por forma a haver uma presença forte e visível da OGBL. Juntos somos mais fortes!

O enquadramento musical da celebração do 1° de Maio será assegurado pelo músico luxemburguês André Mergenthaler

Guia da Segurança Social

Segundo noticia a imprensa, a Embaixada de Portugal no Luxemburgo publicou o primeiro guia da Segurança Social para a comunidade portuguesa residente no Grão-Ducado. Segundo as autoridades portuguesas, que a imprensa cita, o objetivo deste guia é facilitar o acesso aos serviços, apoiar a instrução e a simplificação dos pedidos mais frequentes e atribuir maior celeridade na resposta aos pedidos dos utentes.

ADEM abre JobBoard a todos

A partir de 28 de Abril, a ADEM-Agência para o Desenvolvimento do Emprego, decidiu tornar acessível a todos o seu ‘JobBoard’ (Quadro de Ofertas de Emprego Online), até agora reservado aos candidatos ao emprego inscritos na agência.

Licença por razões familiares prolongada até julho

Voltamos a recordar que o Governo luxemburguês decidiu prolongar as disposições legais da licença extraordinária por razões familiares por mais 3 meses e meio. Pode encontrar neste link o novo formulário em vigor desde 3 de abril de 2021 e até 17 de julho de 2021.

=> A OGBL informa e explica. A OGBL é a n°1 na defesa dos direitos e dos interesses dos trabalhadores e dos reformados portugueses e lusófonos. Para qualquer questão, contacte o nosso Serviço Informação, Aconselhamento e Assistência (SICA), através do tel. 26 54 37 77 (8h-12h, 13h-17h). Até nova ordem e enquanto vigorarem as restrições relativas à pandemia da covid-19, pedimos aos nossos membros para passarem nas nossas agências apenas quando têm marcação (rendez-vous). Para mais informações: www.ogbl.lu. Para se tornar membro: hello.ogbl.lu.