OGBL organiza um serão sobre “invisíveis”

A OGBL organiza um evento aberto ao público sobre aquelas e aqueles que são invisíveis para muita gente, aqueles e aquelas que fazem um trabalho que muitos teimam em não ver, mas é precisamente quando não o fazem que se nota a sua ausência: os agentes de limpeza, sejam mulheres ou homens que trabalham neste setor de atividade, que emprega mais de 11 mil pessoas no Luxemburgo.

O evento, subordinado ao tema “Limpeza, a que preço? Agente de limpeza, uma profissão que não é valorizada” tem lugar nesta sexta-feira, dia 28 de fevereiro, entre as 18h30 e as 20h30, na Câmara dos Assalariados (CSL-Chambre des salariés du Luxembourg), que fica situada no n°2 – 4 rue Pierre Hentges, em Bonnevoie, na capital.

Se este assunto lhe interessa, venha participar neste serão e fique a saber mais sobre um trabalho demasiadas vezes não valorizado. Há cada vez mais homens a travalhar neste setor, mas a maioria dos agentes de limpeza continuam a ser mulheres. Os agentes de limpeza trabalham quando os outros estão a descansar: muito cedo pela manhã ou ao serão. E também ainda demasiadas vezes as pessoas que fazem a limpeza dos espaços onde vivemos e trabalhamos sentem-se “invisíveis”.

É por essa razão que o Sindicato da Limpeza da OGBL, juntamente com organizações como a Câmara dos Assalariados, o CID-Femmes (Centro de Informação e de Documentação sobre Mulheres), o Centro para a Igualdade de Tratamento (CET), o LISER-Instituto de Pesquisa Socioeconómica do Luxemburgo e a Universidade do Luxemburgo, entre outras, organiza este evento que vai permitir que todos tomem consciência da realidade deste trabalho.

Um estudo, um filme, um debate

O serão abre com as intervenções de Isabelle Schmoetten, do CID-Femmes, Nora Back, que é simultaneamente presidente da OGBL e da Câmara dos Assalariados, e de Tom Hansen, do Ministério do Trabalho.

Segue-se a apresentação de um estudo do LISER, o Instituto de Pesquisa Socioeconómica do Luxemburgo, sobre o sector da limpeza no Luxemburgo.

A secretária central do Sindicato da Limpeza da OGBL, Estelle Winter, faz a introdução à exibição do documentário “Os Invisíveis”, um filme realizado pela equipa técnica da OGBL e em estreita colaboração com o Sindicato da Limpeza da OGBL. Um filme em que os agentes de limpeza falam na primeira pessoa sobre a realidade do seu trabalho.

Haverá ainda tempo para uma mesa-redonda com as mulheres e homens agentes de limpeza que participam neste serão que vão poder falar ao vivo sobre as suas condições de trabalho, mas também sobre a discriminação que sentem no seu dia-a-dia.

No fim do debate, o evento encerra com o “Copo da Amizade e da Igualdade”.

O serão, para o qual a entrada é livre, decorre em francês e luxemburguês, com tradução simultânea para português.

