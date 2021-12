OGBL lança campanha ‘Chegou o momento de agir’

Desde o início da crise sanitária, a OGBL tem feito tudo o que está ao seu alcance para garantir que esta não se transformasse numa profunda crise social. Seja nas empresas ou em negociações com o Governo e o patronato, a OGBL continuou a trabalhar de forma constante para defender os direitos e os interesses dos trabalhadores, de modo a que estes últimos não se tornassem os grandes derrotados desta crise.

A economia luxemburguesa foi severamente testada ao longo dos últimos 18 meses. A OGBL tem apoiado muitas das medidas necessárias decididas pelo Governo para ajudar empresas que de outra forma teriam tido grande dificuldade em manter-se à tona de água. Pode dizer-se que o pior pôde ser evitado, mesmo que muitas empresas tenham sido fragilizadas e algumas ainda sintam os efeitos da crise.

Mas foram sem dúvida os trabalhadores e as suas famílias quem sofreu mais durante este período. As desigualdades sociais, que estavam a crescer de forma insidiosa no Luxemburgo mesmo antes da crise, como seria de esperar, dispararam em alta com a crise sanitária. Chegou o momento de dar respostas políticas adequadas a esta situação e de inverter a tendência. O momento de agir é agora.

É esta a razão pela qual a OGBL lançou uma grande campanha na rentrée social 2021, sob o lema ‘C’est le moment’ (‘O momento certo é agora’) que se articula em torno de seis blocos temáticos : poder de compra e salários, emprego, habitação, fiscalidade, equilíbrio entre vida privada e vida profissional e segurança social). Nas próximas semanas vamos desenvolver cada um destes temas neste espaço.

Informação : Os escritórios da OGBL estão encerrados entre 24 e 31 de dezembro de 2021.

=> A OGBL informa e explica. A OGBL é a n°1 na defesa dos direitos e dos interesses dos trabalhadores e dos reformados portugueses e lusófonos. Para qualquer questão, contacte o nosso Serviço Informação, Aconselhamento e Assistência (SICA), através do tel. 26 54 37 77 (8h-12h, 13h-17h). Até nova ordem e enquanto vigorarem as restrições relativas à pandemia da covid-19, pedimos aos nossos membros para passarem nas nossas agências apenas quando têm marcação (rendez-vous). Para mais informações: www.ogbl.lu. Para se tornar membro: hello.ogbl.lu