OGBL e CGTP voltam a juntar-se para debater mundo do trabalho

As centrais sindicais portuguesa e luxemburguesa CGTP-IN e a OGBL organizam, há alguns anos, diversas reuniões de sindicalistas, conselheiros comunitários e líderes de associações de língua portuguesa na Europa.

Na reunião de novembro de 2009, a OGBL e a CGTP-IN decidiram alargar o enquadramento destas

encontros a diferentes comunidades emigrantes de língua portuguesa no espaço europeu.

Num contexto de solidariedade internacional, considerando, por um lado, o problema da movimentos migratórios na União Europeia e, por outro lado, o número crescente imigrantes provenientes de países membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), a CGTP-IN e a OGBL organizam este V Encontro de Sindicalistas, Assessores e líderes associativos de comunidades de língua portuguesa na Europa, no Centro de Formação – CEFOS, em Remich, no leste do Luxemburgo, nos dias 11 e 12 de novembro de 2023.

Além das centrais sindicais dos países da CPLP, estão convidados para este encontro: o movimento

associativo, conselheiros das comunidades portuguesas e sindicalistas de língua portuguesa que tenham a Europa como principal área de atuação.

Os objetivos da reunião são identificar e encontrar respostas adequadas aos vários problemas relacionados com o trabalho e à questão social enfrentada pelas comunidades originárias de países de língua, mas também analisar a evolução da União Europeia, nomeadamente no que diz respeito à sua

políticas migratórias, externas e de cooperação.

Por fim, o objetivo do evento é fortalecer a cooperação e a ação do movimento e das organizações sindicais representante das comunidades de língua portuguesa.

O encontro termina com uma alocução de Carlos Trindade, membro do Grupo II do CESE, relator do novo

Autoridade Europeia do Trabalho, fará uma apresentação sobre as competências desta nova instituição.