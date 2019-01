OGBL cria portal internet dedicado às eleições sociais

A OGBL criou um portal internet inteiramente dedicado às eleições sociais de 12 de Março. Nesse sítio, explicamos quem pode votar, e como votar, quais as reivindicações e linhas do programa eleitoral da nossa central sindical.

Explicamos-lhe também quem somos: somos a central sindical n°1 no Luxemburgo, fundada em 1979 e que hoje conta com mais de 70 mil membros. Estamos presentes em todos os sectores de actividade da economia luxemburguesa, com cerca de 2000 delegados em empresas do país, e 38 dos 60 lugares na Chambre des salariés, o que faz de nós interlocutores privilegiados do Governo em tudo o que diga respeito aos trabalhadores e aos reformados, mas também somos o sindicato principal quando se trata de negociar convenções colectivas de trabalho com o patronato e de participar na gestão das instituições da segurança social (CNS, CNAP, etc).

No portal, pode ficar a conhecer o rosto dos nossos candidatos nos 9 grupos que concorrem à Chambre des salariés (CSL, Câmara dos Assalariados ou Câmara dos Trabalhadores) e qual a função deste órgão também chamado “Parlamento dos Trabalhadores”.

No site pode igualmente “folhear” (em formato pdf) as brochuras que elaborámos por grupo e sector de actividade, em quatro línguas. As brochuras dos grupos 3, 5 e 9, que correspondem aos sectores da Construção Civil, Serviços e Reformados, estão igualmente disponíveis em português.

Pode ainda visualizar o filmezinho, dirigido pelo realizador luxemburguês Andy Bausch, para a nossa campanha eleitoral. O filme foi rodado em luxemburguês, mas existe uma versão com legendas em francês. E brevemente também em português. Fique atento.

O site encontra-se em https://elsoc.lu/ e existe em versão francesa e alemã.

Reivindicações em vez de gadgets

A direcção da OGBL pede a compreensão de todos os seus membros, bem como de todos os eleitores e eleitoras que participam nas Eleições Sociais de 2019, na nossa decisão de não fazer vastas campanhas de distribuição de gadgets e brindes como outros sindicatos estão a fazer durante a campanha eleitoral.

Com efeito, a OGBL é financiada com as quotizações dos seus membros. E dá-se como obrigação para com os seus membros de utilizar da melhor forma esse dinheiro.

Em vez de gastar centenas de milhares de euros em gadgets e brindes eleitorais caros e pouco úteis, a OGBL prefere utilizar esse dinheiro para melhor fazer passar as suas mensagens e reivindicações ao conjunto da população residente e fronteiriça, com o objectivo de melhorar os seus serviços e levar a cabo campanhas que visem defender os interesses de todos, e conquistar novos direitos para todos os trabalhadores e trabalhadoras activos/as e pensionados/as.

Assembleia geral do Departamento de Imigrantes

O Departamento dos Imigrantes da OGBL organiza a sua assembleia geral regional na sexta-feira, 18 de Janeiro, às 19h, nos escritórios da OGBL, na cidade do Luxemburgo (31, rue du Fort Neipperg).

Depois do discurso do presidente da secção, Américo Paiva, será apresentado o relatório de actividades.

Da ordem do dia faz ainda parte a renovação da composição do Comité Regional do Departamento de Imigrantes e uma intervenção de Eduardo Dias, secretário central do departamento. Depois da alocução do responsável, segue-se um debate aberto a todos os participantes.

Mais informações pelo tel. 540545208.

———————-

A OGBL explica e informa. A OGBL é a n°1 na defesa dos direitos e dos interesses dos trabalhadores e dos reformados portugueses e lusófonos.

Nas eleições de 12 de Março de 2019, vote OGBL, Lista 1.

Para qualquer questão, contacte o nosso Serviço Informação, Conselho e Assistência (SICA), através do tel. 26 54 37 77 (8h-17h) ou passe num dos nossos escritórios: 42, rue de la Libération, em Esch-sur-Alzette; 31, rue du Fort Neipperg, na cidade do Luxemburgo; e noutras localidades.