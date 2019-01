Oeiras vai ter primeiro Christmas Fun Park da Europa

Em novembro de 2019, o Passeio Marítimo de Algés vai receber o primeiro e o maior Christmas Fun Park da Europa, dedicado à neve e ao gelo e que promete transformar Oeiras na Capital do Natal.

Este parque, que terá um ‘budget’ de 6 milhões de euros, tem um acordo de quatro anos com a Câmara Municipal de Oeiras. No total, são 72 mil m2 de espírito do Natal, onde o gelo e a neve vão permitir recriar a magia da aldeia do Pai Natal na Lapónia.

“Oeiras volta a ser o local escolhido para a realização de grandes eventos. Desta vez, na época do Natal. Esta iniciativa a realizar-se no Passeio Marítimo de Algés, da qual se esperam milhares de visitantes, insere-se na linha estratégica deste Executivo de captar eventos atrativos às pessoas, para que conheçam Oeiras e se sintam aqui felizes. Este Christmas Fun Park vai ser mágico, tem tudo para ser um sucesso e vai transformar o concelho na verdadeira capital do Natal”, afirma o Presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais.

O Christmas Fun Park abrirá portas em dezembro de 2019, ao longo da época natalícia os visitantes podem usufruir de divertimentos únicos, espetáculos temáticos ou participar em ativações natalícias que permitem viver uma experiência única de Natal que ficará gravada nas memórias. Além disso, haverá uma Christmas Villa Especial com uma forte missão social e um mercado de Natal que será acessível a todos.

Os promotores da iniciativa contam receber um total de meio milhão de visitantes, uma média de 20 mil por dia. Por cada entrada vendida, a organização vai doar 1€ para causas sociais ainda a definir.

O Christmas Fun Park é um conceito inovador que integra e combina públicos diferenciadores: Famílias, Amigos, Escolas, Instituições Sociais e Empresas.

Os equipamentos e atividades são da responsabilidade de parceiros nacionais e internacionais, que estão a trabalhar para proporcionar a todos os visitantes, independentemente da idade, diversão garantida. As escolas e instituições terão um programa especial de acesso, de modo a que todos tenham oportunidade de viver e desfrutar do parque.

No caso das empresas, estas contarão com um espaço especial ‘corporate’ para a realização de eventos de Natal, que será gerido pela Casa do Marquês, e onde poderão realizar os seus eventos, oferecendo aos seus colaboradores e parceiros uma experiência diferente do habitual e enquadrada no espírito da época natalícia.

Ivan Dias, da Christmas Fun Park revela: “Pretendemos criar um espaço de referência, onde se conjuguem os valores e princípios do espírito de Natal, com fortes componentes de diversão e de responsabilidade social. Um espaço dedicado às famílias, a todas as gerações, às instituições sociais, às escolas e às empresas.”