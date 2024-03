Odette Branco apresenta conto para crianças em Paris

O Consulado-Geral de Portugal em Paris acolhe a apresentação de um conto teatral de Odette Branco.

“A vida na Floresta Encantada” de Odette Branco é um conto para crianças que a autora apresenta ao publico esta quinta-feira.

“A Vida na Floresta Encantada” é uma peça de teatro para crianças dos 3 aos 8-10 anos. O principal objetivo desta criação literária é incentivar as crianças a adotar comportamentos respeitosos com as diferenças.

Essa fábula antropomórfica apresenta animais da floresta que, à semelhança dos jovens humanos, tentam conciliar suas diferenças e escolhas, transmitindo assim um importante ensinamento de tolerância e respeito mútuo.

A apresentação tem lugar nos Salões Eça de Queirós do Consulado-geral de Portugal em Paris no próximo dia 14 de março pelas 18h30.