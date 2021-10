Odemira homenageia Amália

Amália Rodrigues volta a ser recordada e celebrada no concelho alentejano de Odemira, na terça-feira, com uma missa campal de homenagem, visitas à casa de férias da fadista e um espetáculo de fados.

Trata-se de mais uma edição do evento “Odemira recorda Amália”, promovido pela Fundação Amália Rodrigues em parceria com o município para celebrar e recordar a fadista, com iniciativas em Brejão e na casa de férias que construiu, nos anos 70 do século XX, junto a esta localidade da freguesia de S. Teotónio.

Segundo a Câmara de Odemira, no distrito de Beja, o programa do evento vai começar com visitas à casa de férias de Amália, entre as 14:30 e as 17:30.

A missa campal vai realizar-se às 17:00 na herdade da casa, que a fadista e o marido, César, consideravam um “refúgio de férias”.

Amália e o marido tinham uma forte ligação à casa, onde passavam grandes temporadas, e mantinham uma relação próxima com o concelho de Odemira, sendo a fadista “muito acarinhada” pela população, lembra o município.

O espetáculo de fado vai decorrer a partir das 21:30, no Centro Sociocultural do Brejão, juntando em palco as fadistas Alexandra, Ana Marques, Joana Luz, José Gonçalez, Marco Rodrigues e Sara Correia.

De acordo com a autarquia, a Fundação Amália Rodrigues vai promover um rastreio visual gratuito a 70 habitantes desfavorecidos da freguesia de S. Teotónio, durante este mês e em outubro de 2022.

Em parceria com uma empresa, a fundação também vai disponibilizar óculos e lentes gratuitamente aos habitantes daquele conjunto de 70 que precisarem.

A Fundação Amália Rodrigues tem vindo a trabalhar na promoção de projetos de reconhecido mérito, no cumprimento da sua política de responsabilidade social e do desejo de Amália Rodrigues, expresso no seu testamento.

A ligação da “rainha do fado” a Brejão e os “fortes laços de amizade que mantinha com a população” levaram Amália a deixar em testamento “parte dos seus bens” para a criação de um posto médico na ocalidade.

Este desejo já foi concretizado com a criação do posto médico nas instalações da Associação de Desenvolvimento Económico e Cultural do Brejão e os custos relativos à deslocação do médico, uma vez por mês, são pagos pela Câmara de Odemira.

O testamento de Amália Rodrigues também determina a atribuição de 15% dos lucros da fundação ao posto médico de Brejão e à realização de iniciativas culturais no concelho de Odemira ligadas à fadista.