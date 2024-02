Ocupação hoteleira dispara com Carnaval e São Valentim

A taxa de ocupação nos hotéis do Porto e Norte de Portugal ronda os 75% para o Carnaval e o Dia dos Namorados colado às miniférias está a ajudar a alavancar as reservas.

“A ocupação hoteleira, ainda sem os dados totalmente compilados, porque as reservas nesta altura são muito de ‘last minute’ (última hora), apontam para uma ocupação hoteleira média no destino a rondar os 75%, o que poderemos considerar que são números interessantes”, avançou hoje à Lusa fonte da Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP).

O Carnaval é uma época tradicionalmente festiva, mas como não é oficialmente feriado, esse facto contribui para que a procura não seja tão acentuada como em outras épocas de festa, designadamente no Natal e Passagem de Ano.

Contudo, como este ano o Dia dos Namorados “está colado ao Dia de Carnaval”, esse fator ajuda a que “alguns turistas nacionais e de mercados de proximidade, aproveitem para tirar uns dias de descanso e dinamizem a atividade turística”, explicou fonte da TPNP.

No hotel Neya Porto, localizado na zona da Alfândega do Porto, o fim de semana de Carnaval tem ao dia de hoje “a maioria dos seus 124 quartos ocupados, incluindo algumas das suas melhores suites duplex com vista direta para o rio Douro”, referiu a diretora de operações daquela unidade hoteleira, Cláudia Abreu .

“A taxa de ocupação encontra-se nos 75% e as expectativas são que o hotel fique muito próximo de esgotar a sua capacidade”, disse, acrescentando que a procura tem chegado tanto da parte de clientes nacionais, como estrangeiros.

No hotel Moov Porto Centro, na Praça Batalha, na Baixa do Porto, a ocupação estão a rondar os 60% e no Moov Porto Norte, em Matosinhos, a ocupação está nos 30%, disse fonte daquela cadeia hoteleira.

No hotel Casa da Companhia, na Rua das Flores, em pleno centro da Baixa da cidade do Porto, a taxa de ocupação está hoje nos 66%, sendo que para sábado está a rondar os 73%, e no hotel Fontinha, perto da Rua de Santa Catarina, a rua tradicional das lojas no Porto, está com uma taxa de ocupação na ordem dos – 65%, com as reservas a atingirem os 75% para a noite de sábado de Carnaval.

No hotel Sheraton, na Avenida da Boavista, a taxa de ocupação prevista para o próximo fim de semana de Carnaval situa-se nos 40%, avançou à Lusa o diretor de gestão de receitas, Dirk Lemmerzaal.

O presidente da TPNP, Luís Pedro Martins, afirma estar “novamente animado e com grande expectativa” para o turismo da região este ano de 2024, à semelhança de 2023, em que o Porto e Norte fechou o ano com 6,9 milhões de hóspedes, mais 15% do que em 2022, e 13,3 milhões de dormidas, o maior crescimento nacional (14,9%).