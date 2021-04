Observando a Natureza

Pela poesia enriquecer a nossa vida

pelos animais que paro para ver brincar

pelos humanos que fazem do falar

um meio de se tratar e de comunicar.

Pelo trabalho árduo de cada dia,

pelo alimento que posso usufruir,

tudo eu considero uma dádiva com alegria

como o extase de um céu estrelado.

Pela imensidão e esplendor do universo,

me sinto pequenino como um gafanhoto

neste planeta azul habitável e perfeito

além do proceder humano muito torto.

Pelo objectivo que encontrei na vida

e pelo discernimento adquirido

sobre os acontecimentos actuais,

me sinto tantas vezes ferido.

Por tudo que nos rodeia vejo sua beleza,

por isso pasmo e observo as abelhas

labutando e visitando as flores

com as patas carregadas de néctar.

Pela labuta de um carreiro de formigas

eu digo em voz alta aos preguiçosos,

vejam: como são instintivamente sábias,

preparando seu celeiro no próprio verão.

José Valgode